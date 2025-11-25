Рейтинг@Mail.ru
23:19 25.11.2025
Правительство утвердило предельную индексацию платы за ЖКУ
Предельный размер индексации платы граждан за коммунальные услуги в РФ с 1 января 2026 года составит в среднем 1,7% в каждом регионе страны, с 1 октября он...
россия, республика хакасия, ставропольский край, общество
Россия, Республика Хакасия, Ставропольский край, Общество
Правительство утвердило предельную индексацию платы за ЖКУ

Правительство установило пределы индексации платы за ЖКУ в 2026 году

© РИА Новости / Алексей СухоруковПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Платежные квитанции за услуги ЖКХ. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Предельный размер индексации платы граждан за коммунальные услуги в РФ с 1 января 2026 года составит в среднем 1,7% в каждом регионе страны, с 1 октября он будет зависеть от субъекта, говорится в распоряжении правительства.
"Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2026 год", - сказано в документе.
Из приложения к документу следует, что предельная индексация оплаты гражданами коммунальных услуг с 1 января 2026 года во всех субъектах РФ составит в среднем 1,7%. При этом отклонения от предела по отдельным муниципальным образованиям внутри региона не допускаются.
А с 1 октября 2026 года средний индекс будет варьироваться по субъектам - от 8% в Хакасии до 22% в Ставропольском крае. В Москве индексация в среднем составит 15%, в Санкт-Петербурге - 14,6%, в Севастополе - 13,8%. При этом в ряде регионов также установлены ненулевые предельно допустимые отклонения по отдельным муниципалитетам внутри субъекта.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Х Всероссийского форума Развитие малых городов и исторических поселений в МВЦ Казань Экспо - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Мишустин: на модернизацию ЖКХ нужно привлечь 2 трлн рублей
