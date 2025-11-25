Правительство утвердило предельную индексацию платы за ЖКУ

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Предельный размер индексации платы граждан за коммунальные услуги в РФ с 1 января 2026 года составит в среднем 1,7% в каждом регионе страны, с 1 октября он будет зависеть от субъекта, говорится в распоряжении правительства.
"Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2026 год", - сказано в документе.
Из приложения к документу следует, что предельная индексация оплаты гражданами коммунальных услуг с 1 января 2026 года во всех субъектах РФ составит в среднем 1,7%. При этом отклонения от предела по отдельным муниципальным образованиям внутри региона не допускаются.
А с 1 октября 2026 года средний индекс будет варьироваться по субъектам - от 8% в Хакасии до 22% в Ставропольском крае. В Москве индексация в среднем составит 15%, в Санкт-Петербурге - 14,6%, в Севастополе - 13,8%. При этом в ряде регионов также установлены ненулевые предельно допустимые отклонения по отдельным муниципалитетам внутри субъекта.