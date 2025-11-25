Правительство утвердило предельную индексацию платы за ЖКУ

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Предельный размер индексации платы граждан за коммунальные услуги в РФ с 1 января 2026 года составит в среднем 1,7% в каждом регионе страны, с 1 октября он будет зависеть от субъекта, говорится в распоряжении правительства.