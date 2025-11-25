Церемония помилования индейки накануне Дня благодарения в США

Церемония помилования индейки традиционно проводится в Белом доме накануне Дня благодарения в США, отмечаемого ежегодно в четвертый четверг ноября.

В 2025 году церемония состоится 25 ноября в Розовом саду Белого дома.

Первым помиловавшим индейку президентом считается Авраам Линкольн . В 1863 году он сделал это по просьбе своего сына, подружившегося с птицей.

Традиция дарить президенту индеек по случаю Дня благодарения появилась еще до 1870-х годов. Фермер из Род-Айленда Хорас Воз начал отправлять в Белый дом лучших птиц, что стало для него хорошей рекламой. Вплоть до своей смерти в 1913 году Воз ежегодно поставлял индеек для праздничного стола в Белом доме.

В 1947 году Гарри Трумэн стал первым президентом, получившим индейку от Национального совета по птицеводству и яйцам (Poultry and Egg National Board) и Национальной федерации индейки (National Turkey Federation, NTF) после того, как его подвергли резкой критике за попытки продвинуть "Вторники без мяса" и "Четверги без птицы". Трумэн с радостью принял индейку и заявил, что она "пригодится" к праздникам.

Первое неофициальное помилование индейки провел президент США Джон Кеннеди.

19 ноября 1963 году на церемонии в Розовом саду Белого дома Кеннеди получил индейку с табличкой на шее: "Вкусно поесть, господин президент!". Но глава государства сказал: "Мы просто дадим ей вырасти", не сказав о помиловании.

В 1973 году так же поступила первая леди Патрисия Никсон, помиловав индейку от имени президента Ричарда Никсона, отправив ее на детскую ферму Оксон-Хилл.

В 1978 году первая леди Розалин Картер также помиловала индейку.

В 1987 году президент Рональд Рейган формально стал первым президентом, произнесшим слово "помилование" ("pardon") на ежегодной церемонии с индейкой.

До 1989 года президентские индейки разделяли печальную участь своих "простых" сородичей – они отправлялись прямиком на стол главы государства.

Традиция помилования индейки стала "официальной" при Джордже Буше-старшем.

В 1989 году на фоне проходящей поблизости демонстрации защитников прав животных Джордж Буш пошутил, что "индейка не окажется на праздничном столе, поскольку прямо сейчас была помилована президентом, и она будет доживать свои дни на детской ферме".

С тех пор церемония стала ежегодной . Ее обычно проводят в Розовом саду Белого дома.

Обычно процесс их отбора выглядит следующим образом: от 50 до 80 птиц отбирают с фермы действующего председателя NTF, затем их начинают "испытывать" громкими звуками и большим скоплением людей, выбирая 10-20 птиц с наиболее адекватным поведением, после чего остаются два финалиста. Этим индейкам, обычно самцам породы "широкая белая грудка", сотрудники Белого дома дают имена из числа вариантов, предложенных школьниками из родного штата индейки.

Затем двух птиц размещают в отеле Willard InterСontinental – одной из лучших гостиниц Вашингтона. Этой традиции уже свыше 10 лет.

После этого их доставляют на церемонию в Розовый сад, где действующий президент США в окружении семьи и представителей NTF произносит торжественную речь , завершая ее словами: "Настоящим я дарую вам полное помилование".

В 2025 году президент США Дональд Трамп помилует двух индеек из Северной Каролины.

После церемонии в Белом доме индеек обычно отправляют в университеты, на фермы или парки. Однако, как отмечают СМИ , до следующего Дня благодарения они доживают редко. Связано это с тем, что домашние индейки выведены специально для употребления в пищу. Они быстро растут и по размерам больше своих диких сородичей, из-за чего склонны к различным проблемам со здоровьем, а срок их жизни не превышает одного года. При этом дикие индейки живут от трех до пяти лет.