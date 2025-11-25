Рейтинг@Mail.ru
25.11.2025
11:02 25.11.2025
Разговор Путина и Си Цзиньпина пока не планируется, заявил Песков
Разговор президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшее время не планируется, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий
в мире, китай, россия, дмитрий песков, владимир путин, си цзиньпин
В мире, Китай, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшее время не планируется, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сейчас, пока в ближайшие дни, нет (планов по разговору с председателем КНР - ред.)", - сказал Песков журналистам.
Заголовок открываемого материала