Разговор Путина и Си Цзиньпина пока не планируется, заявил Песков
25.11.2025
Разговор Путина и Си Цзиньпина пока не планируется, заявил Песков
Разговор президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшее время не планируется, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T11:02:00+03:00
2025-11-25T11:02:00+03:00
2025-11-25T11:02:00+03:00
в мире
китай
россия
дмитрий песков
владимир путин
си цзиньпин
китай
россия
в мире, китай, россия, дмитрий песков, владимир путин, си цзиньпин
В мире, Китай, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Разговор Путина и Си Цзиньпина пока не планируется, заявил Песков
Песков: разговор Путина и Си Цзиньпина в ближайшее время не планируется