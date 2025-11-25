Песков прокомментировал данные о встрече Дрисколла с делегацией из России

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему нечего сказать насчет сообщений в СМИ о встрече министра армии США Дэниела Дрисколла с чиновниками РФ.

"Нам по-прежнему нечего сказать. Мы следим за сообщениями СМИ. Мы их анализируем", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.