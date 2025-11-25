Песков прокомментировал данные о встрече Дрисколла с делегацией из России

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему нечего сказать насчет сообщений в СМИ о встрече министра армии США Дэниела Дрисколла с чиновниками РФ.
"Нам по-прежнему нечего сказать. Мы следим за сообщениями СМИ. Мы их анализируем", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия получила сигналы от США о том, чтобы встретиться очно и начать обсуждение плана по Украине, но конкретных договорённостей на этот счет пока не достигнуто.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.