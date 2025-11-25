Рейтинг@Mail.ru
Минпросвещения опровергло сообщения о "партах позора" в школах - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:39 25.11.2025 (обновлено: 18:43 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/party-2057498391.html
Минпросвещения опровергло сообщения о "партах позора" в школах
Минпросвещения опровергло сообщения о "партах позора" в школах - РИА Новости, 25.11.2025
Минпросвещения опровергло сообщения о "партах позора" в школах
Возможность установления в школах России "парт позора" никогда не рассматривалась Минпросвещения РФ, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T18:39:00+03:00
2025-11-25T18:43:00+03:00
общество
россия
александр бугаев
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
госдума рф
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1567028658_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ef0ec63f8c79bb6d0c3bd7b16f80036f.jpg
https://ria.ru/20251122/obrazovanie-2056670129.html
https://ria.ru/20251121/programma-2056545019.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1567028658_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_47794bf46e3a8448f9948dec0726a02a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, александр бугаев, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Александр Бугаев, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
Минпросвещения опровергло сообщения о "партах позора" в школах

В Минпросвещения никогда не рассматривали установление в школах парт позора

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкУчитель одной из школ
Учитель одной из школ - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Учитель одной из школ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Возможность установления в школах России "парт позора" никогда не рассматривалась Минпросвещения РФ, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее в сети распространилась информация о якобы письме депутата Госдумы в адрес руководства Минпросвещения с инициативой по внедрению воспитательной практики "Парта позора – дети недостойных", а также письме о данной инициативе, якобы подписанном заместителем министра просвещения Александром Бугаевым.
Урок химии - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Математика, физика, химия, биология: как будут учить российских школьников
22 ноября, 09:00
"Министерством просвещения РФ никогда не рассматривалась и не обсуждалась возможность установления в образовательных учреждениях "парт позора". Ведомство и его сотрудники не получали и не готовили подобных обращений", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что распространяемая информация о подобных инициативах является недостоверной.
"Подобные фейки дискредитируют деятельность государственных органов власти и вводят граждан в заблуждение. Для получения актуальной информации рекомендуется обращаться к официальным сайтам и каналам министерства просвещения России", - заключили в ведомстве.
Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Школьная программа не изменится из-за новой системы вузов, заявил Кравцов
21 ноября, 11:55
 
ОбществоРоссияАлександр БугаевМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Госдума РФСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала