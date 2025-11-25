Минпросвещения опровергло сообщения о "партах позора" в школах

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Возможность установления в школах России "парт позора" никогда не рассматривалась Минпросвещения РФ, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее в сети распространилась информация о якобы письме депутата Госдумы в адрес руководства Минпросвещения с инициативой по внедрению воспитательной практики "Парта позора – дети недостойных", а также письме о данной инициативе, якобы подписанном заместителем министра просвещения Александром Бугаевым.
"Министерством просвещения РФ никогда не рассматривалась и не обсуждалась возможность установления в образовательных учреждениях "парт позора". Ведомство и его сотрудники не получали и не готовили подобных обращений", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что распространяемая информация о подобных инициативах является недостоверной.
"Подобные фейки дискредитируют деятельность государственных органов власти и вводят граждан в заблуждение. Для получения актуальной информации рекомендуется обращаться к официальным сайтам и каналам министерства просвещения России", - заключили в ведомстве.