Минпросвещения опровергло сообщения о "партах позора" в школах

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Возможность установления в школах России "парт позора" никогда не рассматривалась Минпросвещения РФ, сообщили РИА Новости в ведомстве.

"Министерством просвещения РФ никогда не рассматривалась и не обсуждалась возможность установления в образовательных учреждениях "парт позора". Ведомство и его сотрудники не получали и не готовили подобных обращений", - говорится в сообщении.