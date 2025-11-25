В Петербурге прокуратура потребовала закрыть пансионат из-за нарушений

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя — РИА Новости. В Санкт-Петербурге прокуратура потребовала закрыть частный пансионат для пожилых из-за нарушений, сообщили в городском надзорном ведомстве.

"Прокурор Красносельского района обратился в суд с исковым заявлением об обязании организатора частного пансионата прекратить незаконную деятельность", — говорится в заявлении.

По полученным данным, индивидуальный предприниматель арендует коттедж в Старо-Паново в Красносельском районе. Там он предоставляет услуги по круглосуточному проживанию и уходу за пожилыми и людьми с ограниченными возможностями.