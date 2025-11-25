Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге прокуратура потребовала закрыть пансионат из-за нарушений
14:13 25.11.2025 (обновлено: 15:06 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/pansionat-2057404635.html
В Петербурге прокуратура потребовала закрыть пансионат из-за нарушений
В Петербурге прокуратура потребовала закрыть пансионат из-за нарушений
В Петербурге прокуратура потребовала закрыть пансионат из-за нарушений
В Санкт-Петербурге прокуратура потребовала закрыть частный пансионат для пожилых из-за нарушений, сообщили в городском надзорном ведомстве.
2025-11-25T14:13:00+03:00
2025-11-25T15:06:00+03:00
происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге прокуратура потребовала закрыть пансионат из-за нарушений

Прокуратура Петербурга потребовала закрыть пансионат для пожилых из-за нарушений

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя — РИА Новости. В Санкт-Петербурге прокуратура потребовала закрыть частный пансионат для пожилых из-за нарушений, сообщили в городском надзорном ведомстве.
"Прокурор Красносельского района обратился в суд с исковым заявлением об обязании организатора частного пансионата прекратить незаконную деятельность", — говорится в заявлении.
По полученным данным, индивидуальный предприниматель арендует коттедж в Старо-Паново в Красносельском районе. Там он предоставляет услуги по круглосуточному проживанию и уходу за пожилыми и людьми с ограниченными возможностями.
Прокуратура организовала проверку и выявила множество грубых нарушений, в том числе санитарных норм, а также использование помещения не по назначению.
