https://ria.ru/20251125/pansionat-2057404635.html
В Петербурге прокуратура потребовала закрыть пансионат из-за нарушений
В Петербурге прокуратура потребовала закрыть пансионат из-за нарушений - РИА Новости, 25.11.2025
В Петербурге прокуратура потребовала закрыть пансионат из-за нарушений
В Санкт-Петербурге прокуратура потребовала закрыть частный пансионат для пожилых из-за нарушений, сообщили в городском надзорном ведомстве. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T14:13:00+03:00
2025-11-25T14:13:00+03:00
2025-11-25T15:06:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
https://ria.ru/20251107/peterburg-2053366074.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге прокуратура потребовала закрыть пансионат из-за нарушений
Прокуратура Петербурга потребовала закрыть пансионат для пожилых из-за нарушений
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя — РИА Новости. В Санкт-Петербурге прокуратура потребовала закрыть частный пансионат для пожилых из-за нарушений, сообщили в городском надзорном ведомстве.
"Прокурор Красносельского района обратился в суд с исковым заявлением об обязании организатора частного пансионата прекратить незаконную деятельность", — говорится в заявлении.
По полученным данным, индивидуальный предприниматель арендует коттедж в Старо-Паново в Красносельском районе. Там он предоставляет услуги по круглосуточному проживанию и уходу за пожилыми и людьми с ограниченными возможностями.
Прокуратура организовала проверку и выявила множество грубых нарушений, в том числе санитарных норм, а также использование помещения не по назначению.