Депутат Госдумы назвала арест Гуцул обезглавливанием Гагаузии - 25.11.2025
23:08 25.11.2025
Депутат Госдумы назвала арест Гуцул обезглавливанием Гагаузии
Депутат Госдумы назвала арест Гуцул обезглавливанием Гагаузии - РИА Новости, 25.11.2025
Депутат Госдумы назвала арест Гуцул обезглавливанием Гагаузии
Президент Молдавии Майя Санду, посадив в тюрьму главу Гагаузии Евгению Гуцул, принялась расправляться с самой Гагаузией, автономия "обезглавлена", и это... РИА Новости, 25.11.2025
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
майя санду
александр тарнавский
госдума рф
молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, александр тарнавский, госдума рф
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Майя Санду, Александр Тарнавский, Госдума РФ, Евросоюз, Sputnik Молдова
Депутат Госдумы назвала арест Гуцул обезглавливанием Гагаузии

Депутат Аршинова: Санду обезглавила Гагаузию

Глава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду, посадив в тюрьму главу Гагаузии Евгению Гуцул, принялась расправляться с самой Гагаузией, автономия "обезглавлена", и это развязало молдавским властям руки, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.
В понедельник депутат Народного собрания Гагаузии (местный парламент) Александр Тарнавский заявил, что власти Молдавии намерены сократить в 2026 году финансирование из госбюджета образовательных программ в Гагаузской автономии в сфере изучения языков национальных меньшинств.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Гуцул: Россия всегда была для гагаузов защитником в трудные времена
4 ноября, 11:20
"Майя Санду, посадив в тюрьму Главу Гагаузии Евгению Гуцул, принялась расправляться с самой Гагаузией, начав борьбу с гагаузским языком. Режим Молдовы прекращает финансировать преподавание гагаузского языка в детских садах автономии, что подтвердили в министерстве образования страны", - сказала Аршинова.
Она отметила, что это война не "пушек и танков", а экономическое и административное подавление гагаузской автономии с выходом на лишение Гагаузии автономного статуса.
"Именно поэтому недавно молдавские власти принудили председателя Народного собрания Гагаузии Дмитрия Константинова уйти в отставку. Сейчас автономия обезглавлена, и это развязало молдавским властям руки в отношении нежелающей идти в Евросоюз Гагаузии", - добавила политик.
Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.
Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах Евгении Гуцул, которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с российскими властями, проводимую руководством в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Илья Узун - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Власти Молдавии испытывают ненависть к Гагаузии, заявил Узун
9 сентября, 11:15
 
Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Майя Санду, Александр Тарнавский, Госдума РФ
 
 
Заголовок открываемого материала