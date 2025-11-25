МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду, посадив в тюрьму главу Гагаузии Евгению Гуцул, принялась расправляться с самой Гагаузией, автономия "обезглавлена", и это развязало молдавским властям руки, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.

В понедельник депутат Народного собрания Гагаузии (местный парламент) Александр Тарнавский заявил, что власти Молдавии намерены сократить в 2026 году финансирование из госбюджета образовательных программ в Гагаузской автономии в сфере изучения языков национальных меньшинств.

Майя Санду , посадив в тюрьму Главу Гагаузии Евгению Гуцул , принялась расправляться с самой Гагаузией, начав борьбу с гагаузским языком. Режим Молдовы прекращает финансировать преподавание гагаузского языка в детских садах автономии, что подтвердили в министерстве образования страны", - сказала Аршинова.

Она отметила, что это война не "пушек и танков", а экономическое и административное подавление гагаузской автономии с выходом на лишение Гагаузии автономного статуса.

"Именно поэтому недавно молдавские власти принудили председателя Народного собрания Гагаузии Дмитрия Константинова уйти в отставку. Сейчас автономия обезглавлена, и это развязало молдавским властям руки в отношении нежелающей идти в Евросоюз Гагаузии", - добавила политик.

Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией , в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.

Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах Евгении Гуцул, которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с российскими властями, проводимую руководством в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.

Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".