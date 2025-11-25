Минюст США попросил ускорить решение по публикации материалов дела Эпштейна

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Минюст США обратился в суд с просьбой ускорить рассмотрение прошения по обнародованию документов, связанных с делом скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, говорится в опубликованном в понедельник ходатайстве.