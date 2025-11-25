Минюст США попросил ускорить решение по публикации материалов дела Эпштейна

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Минюст США обратился в суд с просьбой ускорить рассмотрение прошения по обнародованию документов, связанных с делом скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, говорится в опубликованном в понедельник ходатайстве.
"Министерство юстиции с уважением подает настоящее ходатайство, прося суд вынести ускоренное решение о раскрытии стенограмм и вещественных доказательств суда присяжных", - говорится в ходатайстве. Документ был подан от имени генпрокурора США Пэм Бонди, первого замгенпрокурора Тодда Бланша и подписан прокурорам Южного округа Нью-Йорка Джейем Клейтоном, которому минюст США ранее поручил возглавить дело о связях высокопоставленных лиц с Эпштейном.
Бонди сообщила на прошлой неделе, что минюст США в течение 30 дней обнародует файлы скандального финансиста Джеффри Эпштейна после того, как соответствущий законопроект подпишет президент США Дональд Трамп. В тот же деть стало известно, что Трамп подписал законопроект.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Трампа рассекретить файлы. Шквал критики, в том числе сторонников, обрушился на Трампа после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.
СМИ: Эпштейн мог оказывать услуги Елизавете II
23 ноября, 00:17