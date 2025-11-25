Минфин следит за бюджетной сбалансированностью, заявил Силуанов

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Минфин РФ предметно следит за ситуацией с бюджетной сбалансированностью в регионах и видит, какие сегодня есть проблемные точки, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Безусловно, мы в Совете Федерации всегда рассматриваем вопрос о регионах. Хочу сказать, что общий объем поддержки субъектов Российской Федерации возрастает. Мы очень предметно следим за бюджетной сбалансированностью, видим, какие сегодня есть проблемные точки", - сказал Силуанов

"В первую очередь, мы видим, что снижается в текущем году в связи с охлаждением экономики поступление налога на прибыль. И от этого, конечно, страдают регионы с высоким уровнем бюджетной обеспеченности. Но для регионов с средней и более низкой обеспеченностью, у них более-менее все в порядке", - добавил он.

По его словам, поступления налога на доходы физических лиц растут примерно на 13%, а налог на прибыль падает примерно на 6% по сравнению с уровнем прошлого года. "Но поступление налога на доход физических лиц существенно перекрывает снижение налога на прибыль", - подчеркнул Силуанов.

Он добавил, что у субъектов-"доноров" есть ресурсы. "Поэтому и в текущем году, и в следующем году планируем примерно сохранение такой же ситуации. На наш взгляд, положение существенно не должно меняться", - уточнил Силуанов.

Он напомнил, что в этом году и в следующем году запущена программа по списанию кредитов субъектов РФ . В частности, уже списано порядка 200 миллиардов рублей из 1,1 триллиона рублей.