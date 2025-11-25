Рейтинг@Mail.ru
11:40 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/minfin-2057362202.html
Минфин следит за бюджетной сбалансированностью, заявил Силуанов
Минфин следит за бюджетной сбалансированностью, заявил Силуанов
Минфин РФ предметно следит за ситуацией с бюджетной сбалансированностью в регионах и видит, какие сегодня есть проблемные точки, заявил министр финансов РФ... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T11:40:00+03:00
2025-11-25T11:40:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
совет федерации рф
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
экономика, россия, антон силуанов, совет федерации рф, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Совет Федерации РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин следит за бюджетной сбалансированностью, заявил Силуанов

Силуанов: Минфин следит за бюджетной сбалансированностью в регионах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Здание министерства финансов РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Минфин РФ предметно следит за ситуацией с бюджетной сбалансированностью в регионах и видит, какие сегодня есть проблемные точки, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Безусловно, мы в Совете Федерации всегда рассматриваем вопрос о регионах. Хочу сказать, что общий объем поддержки субъектов Российской Федерации возрастает. Мы очень предметно следим за бюджетной сбалансированностью, видим, какие сегодня есть проблемные точки", - сказал Силуанов.
"В первую очередь, мы видим, что снижается в текущем году в связи с охлаждением экономики поступление налога на прибыль. И от этого, конечно, страдают регионы с высоким уровнем бюджетной обеспеченности. Но для регионов с средней и более низкой обеспеченностью, у них более-менее все в порядке", - добавил он.
По его словам, поступления налога на доходы физических лиц растут примерно на 13%, а налог на прибыль падает примерно на 6% по сравнению с уровнем прошлого года. "Но поступление налога на доход физических лиц существенно перекрывает снижение налога на прибыль", - подчеркнул Силуанов.
Он добавил, что у субъектов-"доноров" есть ресурсы. "Поэтому и в текущем году, и в следующем году планируем примерно сохранение такой же ситуации. На наш взгляд, положение существенно не должно меняться", - уточнил Силуанов.
Он напомнил, что в этом году и в следующем году запущена программа по списанию кредитов субъектов РФ. В частности, уже списано порядка 200 миллиардов рублей из 1,1 триллиона рублей.
"И на следующую трехлетку также продолжатся меры по инфраструктурному развитию. Здесь и инфраструктурно-бюджетные кредиты, и списания кредитных объемов помощи регионам, которые ранее были предоставлены. Поэтому инфраструктура, выравнивание, обеспечение национальных проектов, которые реализуются субъектами Российской Федерации, с точки зрения поддержки через субсидии регионам, все это учтено в том бюджете, который мы сегодня рассматриваем", - заключил Силуанов.
