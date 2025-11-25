https://ria.ru/20251125/minfin-2057328777.html
Силуанов рассказал о контроле за долговой нагрузкой регионов
Силуанов рассказал о контроле за долговой нагрузкой регионов - РИА Новости, 25.11.2025
Силуанов рассказал о контроле за долговой нагрузкой регионов
Минфин внимательно следит за тем, чтобы долговая нагрузка российских регионов при заключении соглашений о различных трансфертах и кредитах не росла, сообщил... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T09:53:00+03:00
2025-11-25T09:53:00+03:00
2025-11-25T09:53:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005731891_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_29e0309af0f6322fd21e98d9c419be96.jpg
https://ria.ru/20251125/siluanov-2057328358.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005731891_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_c2264d15ff727c043b5564a5575e1df7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), совет федерации рф
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Совет Федерации РФ
Силуанов рассказал о контроле за долговой нагрузкой регионов
Силуанов: Минфин следит за тем, чтобы долговая нагрузка регионов не росла
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Минфин внимательно следит за тем, чтобы долговая нагрузка российских регионов при заключении соглашений о различных трансфертах и кредитах не росла, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Поэтому мы очень внимательно с субъектами Российской Федерации при заключении соглашений о различных видах трансфертов, кредитов и так далее всегда обращаем внимание на то, чтобы вот эти обязательства долговые не росли", - сказал он на заседании комитета Совета Федерации
по бюджету и финансовым рынкам.
Он добавил, что правительство обращает внимание на то, чтобы коммерческие кредитные ресурсы использовались регионами аккуратно.
"Поэтому максимально с регионами работаем, чтобы ситуация с долговой нагрузкой не приводила к разбалансировке региональной экономики", - подытожил министр.