Рейтинг@Mail.ru
Силуанов рассказал о контроле за долговой нагрузкой регионов - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:53 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/minfin-2057328777.html
Силуанов рассказал о контроле за долговой нагрузкой регионов
Силуанов рассказал о контроле за долговой нагрузкой регионов - РИА Новости, 25.11.2025
Силуанов рассказал о контроле за долговой нагрузкой регионов
Минфин внимательно следит за тем, чтобы долговая нагрузка российских регионов при заключении соглашений о различных трансфертах и кредитах не росла, сообщил... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T09:53:00+03:00
2025-11-25T09:53:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005731891_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_29e0309af0f6322fd21e98d9c419be96.jpg
https://ria.ru/20251125/siluanov-2057328358.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005731891_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_c2264d15ff727c043b5564a5575e1df7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), совет федерации рф
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Совет Федерации РФ
Силуанов рассказал о контроле за долговой нагрузкой регионов

Силуанов: Минфин следит за тем, чтобы долговая нагрузка регионов не росла

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Антон Силуанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Минфин внимательно следит за тем, чтобы долговая нагрузка российских регионов при заключении соглашений о различных трансфертах и кредитах не росла, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Поэтому мы очень внимательно с субъектами Российской Федерации при заключении соглашений о различных видах трансфертов, кредитов и так далее всегда обращаем внимание на то, чтобы вот эти обязательства долговые не росли", - сказал он на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
Он добавил, что правительство обращает внимание на то, чтобы коммерческие кредитные ресурсы использовались регионами аккуратно.
"Поэтому максимально с регионами работаем, чтобы ситуация с долговой нагрузкой не приводила к разбалансировке региональной экономики", - подытожил министр.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Силуанов назвал бюджет на следующие три года непростым
Вчера, 09:52
 
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Совет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала