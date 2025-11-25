Силуанов рассказал о контроле за долговой нагрузкой регионов

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Минфин внимательно следит за тем, чтобы долговая нагрузка российских регионов при заключении соглашений о различных трансфертах и кредитах не росла, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Поэтому мы очень внимательно с субъектами Российской Федерации при заключении соглашений о различных видах трансфертов, кредитов и так далее всегда обращаем внимание на то, чтобы вот эти обязательства долговые не росли", - сказал он на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Он добавил, что правительство обращает внимание на то, чтобы коммерческие кредитные ресурсы использовались регионами аккуратно.