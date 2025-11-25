Рейтинг@Mail.ru
Боец уничтожил дрон ВСУ противопехотной миной - РИА Новости, 25.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
06:09 25.11.2025 (обновлено: 06:24 25.11.2025)
Боец уничтожил дрон ВСУ противопехотной миной
Боец уничтожил дрон ВСУ противопехотной миной
специальная военная операция на украине
безопасность
отрадное
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность, отрадное, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Отрадное, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Военнослужащий российской группировки войск "Восток" уничтожил тяжелый дрон ВСУ "Баба-Яга" с помощью противопехотной мины во время освобождения населенного пункта Отрадное Днепропетровской области, рассказал РИА Новости командир отделения с позывным "Крамар".
Отрадное заходили, "Баба-яга" постоянно одно и то же место контролировала", - сказал он.
По его словам, штурмовики знали примерное расписание движения вражеского дрона и подготовились.
"Взяли "монку" (противопехотная мина МОН-90 -ред.), поставили кверху (поражающей стороной в небо - ред.), несколько окопных свечей зажгли. Провода протянули, замыкание от батарейки - и все, "Бабы-яги" нет", - рассказал "Крамар".
Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Отрадное в Днепропетровской области 23 ноября.
