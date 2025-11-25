https://ria.ru/20251125/mina-2057306794.html
Боец уничтожил дрон ВСУ противопехотной миной
специальная военная операция на украине
безопасность
отрадное
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
отрадное
днепропетровская область
ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Военнослужащий российской группировки войск "Восток" уничтожил тяжелый дрон ВСУ "Баба-Яга" с помощью противопехотной мины во время освобождения населенного пункта Отрадное Днепропетровской области, рассказал РИА Новости командир отделения с позывным "Крамар".
"В Отрадное
заходили, "Баба-яга" постоянно одно и то же место контролировала", - сказал он.
По его словам, штурмовики знали примерное расписание движения вражеского дрона и подготовились.
"Взяли "монку" (противопехотная мина МОН-90 -ред.), поставили кверху (поражающей стороной в небо - ред.), несколько окопных свечей зажгли. Провода протянули, замыкание от батарейки - и все, "Бабы-яги" нет", - рассказал "Крамар".
Минобороны России
сообщило об освобождении населенного пункта Отрадное в Днепропетровской области
23 ноября.