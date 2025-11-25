Боец уничтожил дрон ВСУ противопехотной миной

ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Военнослужащий российской группировки войск "Восток" уничтожил тяжелый дрон ВСУ "Баба-Яга" с помощью противопехотной мины во время освобождения населенного пункта Отрадное Днепропетровской области, рассказал РИА Новости командир отделения с позывным "Крамар".

"В Отрадное заходили, "Баба-яга" постоянно одно и то же место контролировала", - сказал он.

По его словам, штурмовики знали примерное расписание движения вражеского дрона и подготовились.