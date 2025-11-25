Рейтинг@Mail.ru
В МИД оценили повестку саммита G20 под председательством США
12:17 25.11.2025
В МИД оценили повестку саммита G20 под председательством США
в мире
сша
россия
юар
дмитрий биричевский
сирил рамафоса
большая двадцатка
в мире, сша, россия, юар, дмитрий биричевский, сирил рамафоса, большая двадцатка
В мире, США, Россия, ЮАР, Дмитрий Биричевский, Сирил Рамафоса, Большая двадцатка
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Повестка следующего саммита "Группы двадцати" под председательством США в 2026 году будет, скорее всего, очень конкретной, с фокусом на проблемах экономического роста и доступа к энергии, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"США планируют вернуться к истокам - сосредоточиться, прежде всего, на проблемах мировой экономики, в частности, экономического роста… Доступ к энергии и проблемы финансовой стабильности, стимулирование деловой активности, вот эти темы будут, как мы понимаем, по тем сигналам, которые мы получаем от наших американских коллег в "двадцатке", они будут на передовой в ходе американской вахты", - сказал он в ходе дискуссии на площадке клуба "Валдай".
Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин на саммите G20 в ЮАР - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Орешкин рассказал о предложениях недружественных стран на саммите G20
23 ноября, 16:02
Биричевский добавил, что скорее всего будет сокращено значительное количество министерских совещаний и рабочих групп, отметив, что повестка будет сконцентрированная, не размытая.
"Будут американцы свои интересы продавливать? И насколько это будет стыковаться с интересом остального мира? И если это не будет стыковаться, сможет ли остальная "двадцатка" успешно, без конфронтации, как это принято, в дружеской форме и манере, отстаивать свои интересы и разбавлять то, что навязывают Соединенные Штаты", - добавил дипломат.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса 23 ноября официально завершил саммит "Группы двадцати". Теперь председательство над G20 перейдет к США.
В итоговой декларации саммита отдельно затронуты вопросы, связанные с климатом, как усилия в борьбе с природными катастрофами, планы по энергетическому переходу и помощь развивающимся странами по этому направлению.
Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию Мерца на саммите G20 - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию Мерца на саммите G20
22 ноября, 17:50
 
В мире США Россия ЮАР Дмитрий Биричевский Сирил Рамафоса Большая двадцатка
 
 
