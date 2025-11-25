В МИД оценили повестку саммита G20 под председательством США

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Повестка следующего саммита "Группы двадцати" под председательством США в 2026 году будет, скорее всего, очень конкретной, с фокусом на проблемах экономического роста и доступа к энергии, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

"США планируют вернуться к истокам - сосредоточиться, прежде всего, на проблемах мировой экономики, в частности, экономического роста… Доступ к энергии и проблемы финансовой стабильности, стимулирование деловой активности, вот эти темы будут, как мы понимаем, по тем сигналам, которые мы получаем от наших американских коллег в "двадцатке", они будут на передовой в ходе американской вахты", - сказал он в ходе дискуссии на площадке клуба "Валдай".

Биричевский добавил, что скорее всего будет сокращено значительное количество министерских совещаний и рабочих групп, отметив, что повестка будет сконцентрированная, не размытая.

"Будут американцы свои интересы продавливать? И насколько это будет стыковаться с интересом остального мира? И если это не будет стыковаться, сможет ли остальная "двадцатка" успешно, без конфронтации, как это принято, в дружеской форме и манере, отстаивать свои интересы и разбавлять то, что навязывают Соединенные Штаты", - добавил дипломат.