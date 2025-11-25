https://ria.ru/20251125/mid-2057371639.html
В МИД оценили повестку саммита G20 под председательством США
В МИД оценили повестку саммита G20 под председательством США - РИА Новости, 25.11.2025
В МИД оценили повестку саммита G20 под председательством США
Повестка следующего саммита "Группы двадцати" под председательством США в 2026 году будет, скорее всего, очень конкретной, с фокусом на проблемах экономического РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T12:17:00+03:00
2025-11-25T12:17:00+03:00
2025-11-25T12:17:00+03:00
в мире
сша
россия
юар
дмитрий биричевский
сирил рамафоса
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_117:0:3523:1916_1920x0_80_0_0_263c5fdcc68bd6dc76fb0568e2fbddf5.jpg
https://ria.ru/20251123/oreshkin-2056943545.html
https://ria.ru/20251122/konferentsiya-2056823881.html
сша
россия
юар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_85ba742905dd06cef7b62e70b97d4e96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, юар, дмитрий биричевский, сирил рамафоса, большая двадцатка
В мире, США, Россия, ЮАР, Дмитрий Биричевский, Сирил Рамафоса, Большая двадцатка
В МИД оценили повестку саммита G20 под председательством США
Биричевский назвал повестку саммита G20 под председательством США предметной
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Повестка следующего саммита "Группы двадцати" под председательством США в 2026 году будет, скорее всего, очень конкретной, с фокусом на проблемах экономического роста и доступа к энергии, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"США планируют вернуться к истокам - сосредоточиться, прежде всего, на проблемах мировой экономики, в частности, экономического роста… Доступ к энергии и проблемы финансовой стабильности, стимулирование деловой активности, вот эти темы будут, как мы понимаем, по тем сигналам, которые мы получаем от наших американских коллег в "двадцатке", они будут на передовой в ходе американской вахты", - сказал он в ходе дискуссии на площадке клуба "Валдай".
Биричевский
добавил, что скорее всего будет сокращено значительное количество министерских совещаний и рабочих групп, отметив, что повестка будет сконцентрированная, не размытая.
"Будут американцы свои интересы продавливать? И насколько это будет стыковаться с интересом остального мира? И если это не будет стыковаться, сможет ли остальная "двадцатка" успешно, без конфронтации, как это принято, в дружеской форме и манере, отстаивать свои интересы и разбавлять то, что навязывают Соединенные Штаты", - добавил дипломат.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса
23 ноября официально завершил саммит "Группы двадцати". Теперь председательство над G20
перейдет к США
.
В итоговой декларации саммита отдельно затронуты вопросы, связанные с климатом, как усилия в борьбе с природными катастрофами, планы по энергетическому переходу и помощь развивающимся странами по этому направлению.