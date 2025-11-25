В МИД КНР рассказали о ходе телефонного разговора Си Цзиньпина и Трампа

ПЕКИН, 25 ноя – РИА Новости. Телефонный разговор между лидерами КНР и США прошел в дружеской и конструктивной атмосфере, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Насколько мне известно, этот разговор был инициирован американской стороной, и атмосфера была позитивной, дружественной и конструктивной", - сказала дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать разговор двух лидеров.

В понедельник Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с Трампом заявил, что Китай и США в двусторонних отношениях должны придерживаться принципов равенства и взаимного уважения. Глава Китая также подчеркнул, что обе страны должны открывать новые возможности для сотрудничества и приносить большую пользу народам обеих стран и всему миру.