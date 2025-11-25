Рейтинг@Mail.ru
В МИД КНР рассказали о ходе телефонного разговора Си Цзиньпина и Трампа
10:42 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/mid-2057342937.html
В МИД КНР рассказали о ходе телефонного разговора Си Цзиньпина и Трампа
Телефонный разговор между лидерами КНР и США прошел в дружеской и конструктивной атмосфере, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао
2025-11-25T10:42:00+03:00
2025-11-25T10:42:00+03:00
В МИД КНР рассказали о ходе телефонного разговора Си Цзиньпина и Трампа

Телефонный разговор Си Цзиньпина и Трампа прошел в дружеской атмосфере

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп и Си Цзиньпин
Дональд Трамп и Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 25 ноя – РИА Новости. Телефонный разговор между лидерами КНР и США прошел в дружеской и конструктивной атмосфере, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Телефонный разговор между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом состоялся 24 ноября.
"Насколько мне известно, этот разговор был инициирован американской стороной, и атмосфера была позитивной, дружественной и конструктивной", - сказала дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать разговор двух лидеров.
В понедельник Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с Трампом заявил, что Китай и США в двусторонних отношениях должны придерживаться принципов равенства и взаимного уважения. Глава Китая также подчеркнул, что обе страны должны открывать новые возможности для сотрудничества и приносить большую пользу народам обеих стран и всему миру.
Си Цзиньпин и Трамп 30 октября провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в городе Пусан. По итогам встречи стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, Соединенные Штаты снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57% за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%. Кроме того, китайский лидер разрешил закупку американской сельхозпродукции. Помимо этого, Китайская Народная Республика согласилась продолжать свободные поставки редкоземельных металлов.
