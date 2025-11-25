Рейтинг@Mail.ru
Медведев и глава РАН обсудили развитие науки в интересах обороноспособности - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:58 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/medvedev-2057502791.html
Медведев и глава РАН обсудили развитие науки в интересах обороноспособности
Медведев и глава РАН обсудили развитие науки в интересах обороноспособности - РИА Новости, 25.11.2025
Медведев и глава РАН обсудили развитие науки в интересах обороноспособности
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что обсудил с главой Российской академии наук (РАН) Геннадием Красниковым вопросы развития научной... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T18:58:00+03:00
2025-11-25T18:58:00+03:00
россия
дмитрий медведев
геннадий красников
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7eec538315a53c088b9126b4c88479a9.jpg
https://ria.ru/20250916/krasnikov-2042147517.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_2155e0af6d8bf1603ccf2ac5613190ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий медведев, геннадий красников, российская академия наук
Россия, Дмитрий Медведев, Геннадий Красников, Российская академия наук
Медведев и глава РАН обсудили развитие науки в интересах обороноспособности

Медведев обсудил с главой РАН развитие науки в интересах безопасности России

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что обсудил с главой Российской академии наук (РАН) Геннадием Красниковым вопросы развития научной деятельности в интересах обеспечения обороноспособности и безопасности РФ.
Об этом зампред Совбеза написал в своем канале в Max.
"На встрече с президентом Российской академии наук Геннадием Красниковым обсудили ряд вопросов развития научной деятельности в интересах обеспечения обороноспособности и безопасности государства, а также некоторые аспекты работы президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию", - сообщил Медведев.
Исследования в лаборатории - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Глава РАН оценил исследования вакцины от рака в России
16 сентября, 07:23
 
РоссияДмитрий МедведевГеннадий КрасниковРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала