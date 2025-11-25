https://ria.ru/20251125/medvedev-2057502791.html
Медведев и глава РАН обсудили развитие науки в интересах обороноспособности
Медведев и глава РАН обсудили развитие науки в интересах обороноспособности - РИА Новости, 25.11.2025
Медведев и глава РАН обсудили развитие науки в интересах обороноспособности
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что обсудил с главой Российской академии наук (РАН) Геннадием Красниковым вопросы развития научной... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T18:58:00+03:00
2025-11-25T18:58:00+03:00
2025-11-25T18:58:00+03:00
россия
дмитрий медведев
геннадий красников
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7eec538315a53c088b9126b4c88479a9.jpg
https://ria.ru/20250916/krasnikov-2042147517.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_2155e0af6d8bf1603ccf2ac5613190ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, геннадий красников, российская академия наук
Россия, Дмитрий Медведев, Геннадий Красников, Российская академия наук
Медведев и глава РАН обсудили развитие науки в интересах обороноспособности
Медведев обсудил с главой РАН развитие науки в интересах безопасности России