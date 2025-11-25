Матвиенко назвала демографию вторым приоритетом России после победы в СВО

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Успешным человеком должен считаться тот, у кого хорошая, дружная, большая семья, приоритеты в демографии - на втором месте после победы в СВО, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"А вот второй по своей значимости приоритет — это демография. Мы огромная страна. И конечно, численность нашего населения должна быть существенно больше", - полагает политик.