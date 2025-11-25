Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко назвала демографию вторым приоритетом России после победы в СВО - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 25.11.2025 (обновлено: 16:08 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/matvienko-2057316599.html
Матвиенко назвала демографию вторым приоритетом России после победы в СВО
Матвиенко назвала демографию вторым приоритетом России после победы в СВО - РИА Новости, 25.11.2025
Матвиенко назвала демографию вторым приоритетом России после победы в СВО
Успешным человеком должен считаться тот, у кого хорошая, дружная, большая семья, приоритеты в демографии - на втором месте после победы в СВО, считает спикер... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T08:00:00+03:00
2025-11-25T16:08:00+03:00
общество
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021350055_0:9:735:423_1920x0_80_0_0_ec6e6f0ffb01de064f589a43830ba629.jpg
https://ria.ru/20251125/matvienko-2057315885.html
https://ria.ru/20251125/matvienko-2057315584.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021350055_4:0:688:513_1920x0_80_0_0_e140d8007f55cb41e093490f51ef3f11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко назвала демографию вторым приоритетом России после победы в СВО

Матвиенко призвала сделать нормой рождение детей сразу после совершеннолетия

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Успешным человеком должен считаться тот, у кого хорошая, дружная, большая семья, приоритеты в демографии - на втором месте после победы в СВО, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Я считаю, что самая главная проблема и задача в области демографии состоит в том, чтобы изменить менталитет. Успешным человеком должен считаться тот, у кого хорошая, дружная, большая, крепкая семья. Иметь детей должно быть модно. Нормой должно стать рождение детей как можно раньше после достижения совершеннолетия, а не как у нас сейчас в 28-29 лет. Не надо все откладывать на "потом". "Потом" может уже и не случиться - по медицинским и по другим показателям", - сказала спикер СФ в интервью "МК". Текст размещен на сайте издания.
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Матвиенко объяснила введение ограничительных законов в России
Вчера, 07:55
Матвиенко отметила, что для руководства страны и для граждан главный приоритет — успешное завершение и достижение целей СВО.
"А вот второй по своей значимости приоритет — это демография. Мы огромная страна. И конечно, численность нашего населения должна быть существенно больше", - полагает политик.
Матвиенко напомнила, что демографические проблемы затронули многие страны мира.
Говоря о России, она подчеркнула, что решать вопросы демографии следует "с помощью сочетания мер финансовой и иной самой широкой поддержки семей с детьми и системной работы в сфере формирования и укрепления традиционных ценностей и правильных моральных, духовно-нравственных ориентиров".
"Без этого совсем никак", - заключила парламентарий.
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Ситуация в экономике России является управляемой, заявила Матвиенко
Вчера, 07:54
 
ОбществоРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала