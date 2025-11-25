https://ria.ru/20251125/matvienko-2057316599.html
Матвиенко назвала демографию вторым приоритетом России после победы в СВО
общество
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
россия
Новости
ru-RU
Матвиенко назвала демографию вторым приоритетом России после победы в СВО
Матвиенко призвала сделать нормой рождение детей сразу после совершеннолетия
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Успешным человеком должен считаться тот, у кого хорошая, дружная, большая семья, приоритеты в демографии - на втором месте после победы в СВО, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Я считаю, что самая главная проблема и задача в области демографии состоит в том, чтобы изменить менталитет. Успешным человеком должен считаться тот, у кого хорошая, дружная, большая, крепкая семья. Иметь детей должно быть модно. Нормой должно стать рождение детей как можно раньше после достижения совершеннолетия, а не как у нас сейчас в 28-29 лет. Не надо все откладывать на "потом". "Потом" может уже и не случиться - по медицинским и по другим показателям", - сказала спикер СФ в интервью "МК
". Текст размещен на сайте издания.
Матвиенко
отметила, что для руководства страны и для граждан главный приоритет — успешное завершение и достижение целей СВО.
"А вот второй по своей значимости приоритет — это демография. Мы огромная страна. И конечно, численность нашего населения должна быть существенно больше", - полагает политик.
Матвиенко напомнила, что демографические проблемы затронули многие страны мира.
Говоря о России
, она подчеркнула, что решать вопросы демографии следует "с помощью сочетания мер финансовой и иной самой широкой поддержки семей с детьми и системной работы в сфере формирования и укрепления традиционных ценностей и правильных моральных, духовно-нравственных ориентиров".
"Без этого совсем никак", - заключила парламентарий.