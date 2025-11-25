Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко объяснила введение ограничительных законов в России - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:55 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/matvienko-2057315885.html
Матвиенко объяснила введение ограничительных законов в России
Матвиенко объяснила введение ограничительных законов в России - РИА Новости, 25.11.2025
Матвиенко объяснила введение ограничительных законов в России
Принимаемые парламентом России ограничительные законы направлены на защиту россиян от возникающих угроз, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T07:55:00+03:00
2025-11-25T07:55:00+03:00
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974595029_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_391229db563564e6b37adbc7cbcdbbe6.jpg
https://ria.ru/20251125/matvienko-2057315183.html
https://ria.ru/20251125/matvienko-2057315043.html
https://ria.ru/20251125/matvienko-2057314869.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974595029_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_54abaa3dfcc138f8a9317e4eca403345.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко объяснила введение ограничительных законов в России

Матвиенко: ограничительные законы направлены на защиту россиян от угроз

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Принимаемые парламентом России ограничительные законы направлены на защиту россиян от возникающих угроз, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"За год мы принимаем порядка 500-600 законов. Из всего массива принимаемых законов есть несколько, которые можно назвать ограничительными. Почему мы это делаем? Мир так быстро меняется, появляются новые вызовы, угрозы. Но это уже давно не мем, а реальность. Мы часто не поспеваем за этой реальностью, мы часто запаздываем. А мы должны думать и работать на опережение с тем, чтобы защитить общество от этих новых вызовов и угроз, например, защитить детей от экстремистской и иной информации", - сказала спикер СФ в интервью "МК". Текст размещен на сайте издания.
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Матвиенко прокомментировала проект о платежах неработающих по ОМС
Вчера, 07:52
Она подчеркнула, что эти законы не направлены против граждан. "Они направлены на их защиту. И законопослушные граждане их не боятся. А те, кто злоупотребляет новыми технологиями, лишаются такой возможности", - отметила Матвиенко.
В частности, она затронула тему дипфейков.
"Наши враги из недружественных стран запускают ролики с использованием искусственного интеллекта, подрывающие социальную стабильность в стране. Делают это не просто так. Российским руководителям вкладывают в уста откровенно антисоциальные вещи. И не все, кто видят эти ролики, сразу понимают, что это фейк", - рассказала политик.
По ее словам, подобные вещи делаются специально для того, чтобы подорвать авторитет власти, раскачать общество, вызвать недовольство. "Это очень опасное явление для любой страны. И мы как законодатели обязаны его регулировать. И если брать законодательство некоторых европейских государств, то по ряду направлений оно у них гораздо более жесткое, чем у нас", - отметила Матвиенко.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Матвиенко назвала себя "добрым следователем"
Вчера, 07:51
В ходе интервью была затронута также тема некоторых общественных организаций, которые часто выступают с запретительными инициативами, иногда на грани абсурда.
"Есть у нас, к сожалению, отдельные радикальные организации, которые рядятся в тогу патриотов. Не знаю, от большого ли ума они это делают или по чьей-то подсказке это делают, но в любом случае опасная история. Власть обязана слышать и слушать общество. А еще она обязана пресекать то, что неприемлемо для федеративного, многоконфессионального, многонационального государства", - сказала спикер СФ.
По ее словам, парламентарии в законодательстве стараются правильно расставить акценты. "У нас в России существует свобода мнений. Но, если ты говоришь и действуешь на грани - или тем более за гранью - экстремизма, ты должен отвечать за последствия. Нельзя на такие вещи не реагировать", - уверена политик.
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
"Безработные" с доходом должны платить за ОМС, заявила Матвиенко
Вчера, 07:50
 
РоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала