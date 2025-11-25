Матвиенко объяснила введение ограничительных законов в России

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Принимаемые парламентом России ограничительные законы направлены на защиту россиян от возникающих угроз, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"За год мы принимаем порядка 500-600 законов. Из всего массива принимаемых законов есть несколько, которые можно назвать ограничительными. Почему мы это делаем? Мир так быстро меняется, появляются новые вызовы, угрозы. Но это уже давно не мем, а реальность. Мы часто не поспеваем за этой реальностью, мы часто запаздываем. А мы должны думать и работать на опережение с тем, чтобы защитить общество от этих новых вызовов и угроз, например, защитить детей от экстремистской и иной информации", - сказала спикер СФ в интервью " МК ". Текст размещен на сайте издания.

Она подчеркнула, что эти законы не направлены против граждан. "Они направлены на их защиту. И законопослушные граждане их не боятся. А те, кто злоупотребляет новыми технологиями, лишаются такой возможности", - отметила Матвиенко

В частности, она затронула тему дипфейков.

"Наши враги из недружественных стран запускают ролики с использованием искусственного интеллекта, подрывающие социальную стабильность в стране. Делают это не просто так. Российским руководителям вкладывают в уста откровенно антисоциальные вещи. И не все, кто видят эти ролики, сразу понимают, что это фейк", - рассказала политик.

По ее словам, подобные вещи делаются специально для того, чтобы подорвать авторитет власти, раскачать общество, вызвать недовольство. "Это очень опасное явление для любой страны. И мы как законодатели обязаны его регулировать. И если брать законодательство некоторых европейских государств, то по ряду направлений оно у них гораздо более жесткое, чем у нас", - отметила Матвиенко.

В ходе интервью была затронута также тема некоторых общественных организаций, которые часто выступают с запретительными инициативами, иногда на грани абсурда.

"Есть у нас, к сожалению, отдельные радикальные организации, которые рядятся в тогу патриотов. Не знаю, от большого ли ума они это делают или по чьей-то подсказке это делают, но в любом случае опасная история. Власть обязана слышать и слушать общество. А еще она обязана пресекать то, что неприемлемо для федеративного, многоконфессионального, многонационального государства", - сказала спикер СФ.