Ситуация в экономике России является управляемой, заявила Матвиенко

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Ситуация в российской экономике является управляемой, в стране сохранена макроэкономическая и финансовая стабильность, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я полагаю, что ситуация в экономике России является управляемой. Когда на каком-то этапе оказывалось эффективным, скажем, некоторое охлаждение экономики с упором на цели снижения инфляции, чтобы все развивалось сбалансированно, мы пошли на это. Сегодня жизнь подсказывает, что эффективными могут быть другие подходы. В меняющемся мире нельзя быть закостенелыми, когда объективная реальность требует каких-то корректировок", - сказала она в интервью " МК ". Текст опубликован на сайте издания.

Председатель СФ отметила, что при всех существующих сложностях, которые стране пытается создавать Запад, в России объективно сохранена макроэкономическая и финансовая стабильность, а инфляция постепенно снижается.

"Нашими продуманными действиями мы обеспечиваем все возможности для дальнейшего развития", - добавила спикер СФ.

Она также напомнила, что при всех непростых условиях российское государство не отменило ни одно социальное обязательство, не снизило размеры пенсий, а все пособия индексируются и повышаются.