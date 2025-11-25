https://ria.ru/20251125/matvienko-2057315584.html
Ситуация в экономике России является управляемой, заявила Матвиенко
Ситуация в экономике России является управляемой, заявила Матвиенко - РИА Новости, 25.11.2025
Ситуация в экономике России является управляемой, заявила Матвиенко
Ситуация в российской экономике является управляемой, в стране сохранена макроэкономическая и финансовая стабильность, заявила председатель Совета Федерации...
россия
Ситуация в экономике России является управляемой, заявила Матвиенко
Матвиенко: ситуация в экономике России является управляемой
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Ситуация в российской экономике является управляемой, в стране сохранена макроэкономическая и финансовая стабильность, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Я полагаю, что ситуация в экономике России
является управляемой. Когда на каком-то этапе оказывалось эффективным, скажем, некоторое охлаждение экономики с упором на цели снижения инфляции, чтобы все развивалось сбалансированно, мы пошли на это. Сегодня жизнь подсказывает, что эффективными могут быть другие подходы. В меняющемся мире нельзя быть закостенелыми, когда объективная реальность требует каких-то корректировок", - сказала она в интервью "МК
". Текст опубликован на сайте издания.
Председатель СФ отметила, что при всех существующих сложностях, которые стране пытается создавать Запад, в России объективно сохранена макроэкономическая и финансовая стабильность, а инфляция постепенно снижается.
"Нашими продуманными действиями мы обеспечиваем все возможности для дальнейшего развития", - добавила спикер СФ.
Она также напомнила, что при всех непростых условиях российское государство не отменило ни одно социальное обязательство, не снизило размеры пенсий, а все пособия индексируются и повышаются.
"Такой стройной системы поддержки семей с детьми – от беременности женщины до совершеннолетия ребенка – нет ни в одной другой стране мира. Мое видение ситуации основано не на квасном патриотизме, а на объективных фактах", - констатировала парламентарий.