07:52 25.11.2025
Матвиенко прокомментировала проект о платежах неработающих по ОМС
Прежде чем принимать решение о платежах по системе ОМС для неработающих граждан, будет проведена широкая дискуссия, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 25.11.2025
общество, москва, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Общество, Москва, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Прежде чем принимать решение о платежах по системе ОМС для неработающих граждан, будет проведена широкая дискуссия, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Ранее Матвиенко предложила подумать над обязанностью неработающего трудоспособного населения самостоятельно платить взносы за обязательное медстрахование.
"Это будет делаться очень аккуратно, мы все внимательно изучим, все взвесим, проведем широкую дискуссию, прежде чем принимать решение", - сказала спикер СФ в интервью "МК". Текст размещен на сайте издания.
Сенатор отметила, что законодатели реагируют на запрос губернаторов, которые, в свою очередь, реагируют на те региональные проблемы, которые видят.
"У нас существует система обязательного медицинского страхования; в соответствии с Конституцией государство гарантирует бесплатную медицинскую помощь каждому гражданину нашей страны. И это незыблемая вещь. Никто - ни Государственная Дума, ни Совет Федерации, ни правительство – не могут принять решение, которое противоречило бы Конституции", - подчеркнула Матвиенко.
По ее словам, на примере Москвы будет сделана "дорожная карта" поэтапного решения вопроса.
"Могу вас заверить, что нуждающихся в социальной помощи и поддержке это не коснётся. Россия – социальное государство. И мы найдем справедливые правовые механизмы для того, чтобы определенные группы трудоспособных граждан вносили свой посильный вклад в систему", - сказала Матвиенко.
ОбществоМоскваРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
