Матвиенко прокомментировала проект о платежах неработающих по ОМС

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Прежде чем принимать решение о платежах по системе ОМС для неработающих граждан, будет проведена широкая дискуссия, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Сенатор отметила, что законодатели реагируют на запрос губернаторов, которые, в свою очередь, реагируют на те региональные проблемы, которые видят.