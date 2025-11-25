Марочко сообщил об уничтожении группы наемников ВСУ в Харьковской области

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 25 ноя - РИА Новости. Российские силы обнаружили и уничтожили между Кучеровкой и Петропавловкой в Харьковской области диверсионную группу ВСУ, как позже выяснилось из радиоперехвата, состоявшую из иностранцев, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.