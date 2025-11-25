Рейтинг@Mail.ru
Марочко сообщил об уничтожении группы наемников ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:05 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/marochko-2057311298.html
Марочко сообщил об уничтожении группы наемников ВСУ в Харьковской области
Марочко сообщил об уничтожении группы наемников ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 25.11.2025
Марочко сообщил об уничтожении группы наемников ВСУ в Харьковской области
Российские силы обнаружили и уничтожили между Кучеровкой и Петропавловкой в Харьковской области диверсионную группу ВСУ, как позже выяснилось из радиоперехвата, РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T07:05:00+03:00
2025-11-25T07:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_149878ffa7dd10fd9a41c61f52a5be72.jpg
https://ria.ru/20251125/vsu-2057309695.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_8bf4fb19d51402f35cd8c4d954af2673.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Марочко сообщил об уничтожении группы наемников ВСУ в Харьковской области

Марочко: ВС РФ уничтожили группу иностранных наемников в Харьковской области

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего
Украинские военнослужащие несут тело погибшего - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 25 ноя - РИА Новости. Российские силы обнаружили и уничтожили между Кучеровкой и Петропавловкой в Харьковской области диверсионную группу ВСУ, как позже выяснилось из радиоперехвата, состоявшую из иностранцев, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Между Кучеровкой и Петропавловкой Харьковской области выявлена группа боевиков, состоящая из пяти человек, которая двигалась под покровом ночи вдоль реки Гнилица в северо-западном направлении. В результате минометного огня ВС РФ двое боевиков получили ранения, не совместимые с жизнью, один получил тяжелое увечье. В ходе анализа данных РЭР (радиоэлектронной разведки - ред.) установлено, что один из боевиков диверсионной группы запрашивал эвакуацию на открытой частоте с использованием одного из диалектов арабского языка", - сказал Марочко, ссылаясь на разведданные.
Украинские военнослужащие переносят носилки - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
ВС России ликвидировали офицера батальона ВСУ "Волкодавы"
Вчера, 06:42
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала