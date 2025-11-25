https://ria.ru/20251125/marochko-2057311298.html
Марочко сообщил об уничтожении группы наемников ВСУ в Харьковской области
Марочко сообщил об уничтожении группы наемников ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 25.11.2025
Марочко сообщил об уничтожении группы наемников ВСУ в Харьковской области
Российские силы обнаружили и уничтожили между Кучеровкой и Петропавловкой в Харьковской области диверсионную группу ВСУ, как позже выяснилось из радиоперехвата, РИА Новости, 25.11.2025
харьковская область
