Рейтинг@Mail.ru
Минфин сформирует позицию о регулировании оплаты на маркетплейсах - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/marketpleysy-2057472291.html
Минфин сформирует позицию о регулировании оплаты на маркетплейсах
Минфин сформирует позицию о регулировании оплаты на маркетплейсах - РИА Новости, 25.11.2025
Минфин сформирует позицию о регулировании оплаты на маркетплейсах
Минфин России находится в процессе определения своей позиции в части регулирования способов оплаты на маркетплейсах, задача - найти правильный сбалансированный... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T17:15:00+03:00
2025-11-25T17:15:00+03:00
экономика
россия
эльвира набиуллина
вячеслав володин
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20649/17/206491775_0:93:3225:1907_1920x0_80_0_0_5515215262daec57db20361f5ad821d6.jpg
https://ria.ru/20251121/marketpleysy-2056547095.html
https://ria.ru/20251125/biznes-2057444301.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20649/17/206491775_279:0:2946:2000_1920x0_80_0_0_57660b4a1fab3d12dbc411fc0a6738a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, эльвира набиуллина, вячеслав володин, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), сбербанк россии
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Вячеслав Володин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Сбербанк России
Минфин сформирует позицию о регулировании оплаты на маркетплейсах

Чебесков: Минфин ищет сбалансированный подход к регулированию маркетплейсов

© РИА Новости / Роман Галкин | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов России
Здание Министерства финансов России - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Роман Галкин
Перейти в медиабанк
Здание Министерства финансов России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Минфин России находится в процессе определения своей позиции в части регулирования способов оплаты на маркетплейсах, задача - найти правильный сбалансированный подход, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
«
"Мы сейчас свою позицию формируем как раз, проводим совещания по этому вопросу в Минфине на этой неделе. Мы слышим аргументы с обеих сторон, смотрим сейчас на экономику и маркетплейсов, и банков, которые связаны с маркетплейсами, хотим найти действительно какой-то справедливый подход для всех", - сказал он в кулуарах X Международного форума Финансового университета.
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Минфин и ФНС подготовили меры против некоторых продавцов на маркетплейсах
21 ноября, 12:08
«
"У нас тут нет задач поддержать либо банки, либо маркетплейсы, есть задача найти правильный сбалансированный подход, правильный с точки зрения госполитики. Поэтому мы в процессе определения нашей позиции по этому вопросу", - добавил он.
Ранее в ноябре главы Сбербанка, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме банков говорилось, что такие меры не приведут к удорожанию товаров для населения, но позволят выровнять конкурентные условия и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли.
В понедельник газета "Коммерсант" написала, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила Минэкономразвития запретить маркетплейсам продавать свои финансовые продукты на собственных площадках. Газета ссылается на письмо, в котором глава регулятора также предлагает запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты. В Минэкономразвития в свою очередь сообщили РИА Новости, что письмо Набиуллиной получено, документ прорабатывается.
Шесть торговых ассоциаций, в свою очередь, направили письмо Набиуллиной, в котором выразили опасения по поводу развития платформ онлайн-торговли после постановки вопроса о запрете скидок при оплате картами банков маркетплейсов. Письмо подписали главы Союза интернет-торговли, Союза пользователей цифровых платформ "Цифровой мир", Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), Ассоциации представителей электронной торговли, Федерального общества сетевой торговли, Ассоциации участников рынка электронной коммерции.
Вопрос поднимается не в первый раз - так, в октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех партнеров и пользователей. Сенаторы предложили исключить преимущества для аффилированных лиц и закрепить принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.
Татьяна Ким - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Глава WB попросила ЦБ не поддаваться давлению крупных банков
Вчера, 16:03
 
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаВячеслав ВолодинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Сбербанк России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала