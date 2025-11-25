Рейтинг@Mail.ru
Директора "Локалкитчен" будут судить по делу о массовом отравлении
10:38 25.11.2025
Директора "Локалкитчен" будут судить по делу о массовом отравлении
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении директора "Локалкитчен" Антона Лозина и еще трех человек по делу о массовом отравлении РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T10:38:00+03:00
2025-11-25T10:38:00+03:00
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении директора "Локалкитчен" Антона Лозина и еще трех человек по делу о массовом отравлении лобио со смертельными исходами в 2024 году, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Генпрокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Владимира Шина, Антона Лозина, Елены Машковой и Карима Норматова. Они обвиняются по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и реализация пищевой продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц). Шину также инкриминируется ст. 322.3 УК РФ (незаконная постановка на учет иностранных граждан)", - говорится в сообщении.
Уголовное дело направлено в Люблинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
По версии следствия, в мае-июне 2024 года руководитель ООО "Савон-К" Шин приобрел продовольственную фасоль, которую по его поручению разнорабочий Норматов, не обладающий специальными познаниями в области пищевой промышленности, в нарушение санитарно-эпидемиологических норм, правил термообработки и условий стерилизации сварил и поместил в вакуумную упаковку, что повлекло формирование в ней ботулотоксина.
В 2024 году товар приобрел гендиректор ООО "Локалкитчен" Лозин. Вместе с руководителем отдела качества Машковой, желая снизить финансовые издержки, он не обеспечил надлежащую проверку качества фасоли. И ее использовали для приготовления лобио, который продавали через интернет-магазины "Кухня на районе" и "Самокат".
В результате произошло массовое отравление салатом: из-за ботулизма два человека скончались, 298 гражданам был причинен вред различной степени тяжести, а еще у 52 потребителей возникла реальная опасность причинения тяжкого вреда здоровью или смерти, которые не наступили благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.
Также Шин в 2024 году путем подачи в органы полиции фальсифицированных заявлений незаконно поставил на учет 31 иностранного гражданина, являющихся сотрудниками ООО "Савон-К", по месту жительства своей матери без намерения предоставить им указанное жилое помещение для пребывания, уточняется в релизе.
Потерпевшие заявили иски о возмещении причиненного вреда более чем на 70 миллионов рублей, часть которого ООО "Локалкитчен" добровольно компенсировало.
Как заявляла в 2024 году глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались. Пострадавшие обращались за медпомощью в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областях.
Суды в рамках дела отправили под домашний арест гендиректора компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе") Антона Лозина, руководителя отдела качества "Локалкитчен" Елену Машкову и фактического руководителя компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина. Повара Карима Норматова арестовали.
