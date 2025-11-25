Патомский кратер: почему исследователи не могут понять его происхождение

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В глухой тайге в Иркутской области стоит каменный исполин высотой с 15-этажный дом. Местные эвенки боятся даже приближаться — говорят, земля там проклята. Геологи нашли его случайно — и с тех пор ломают головы. Кратер не похож ни на один известный науке объект. Метеорит? Вулкан? Недавно ученые обнаружили под ним нечто, что ставит все теории под сомнение. Что же на самом деле спрятано в недрах "гнезда огненного орла"?

Открытие, которое озадачило науку

Лето 1949 года. Геолог Вадим Колпаков пробирается через непроходимую сибирскую тайгу в Бодайбинском районе. И вдруг перед ним возникает нечто невероятное — гигантский конус из раздробленных известняковых глыб, взметнувшийся на 40 метров ввысь. Диаметр вершины — 76 метров. А в самом центре воронки торчит 12-метровая горка, похожая на огромное каменное яйцо.

Колпаков сразу понял: перед ним что-то совершенно уникальное. Ничего подобного в геологической практике он не встречал. Ученый дал находке название Патомский кратер, он же Джебульдинский.

Для местных жителей это место вовсе не было открытием. Коренные народы знали о нем и называли "гнездом огненного орла". Согласно древней легенде, предки видели, как с неба спустилась огненная птица и свила себе исполинское гнездо в горах. Поднявшись наверх, люди обнаружили углубление с холмом посередине — точь-в-точь как яйцо в гнезде.

Проклятая земля

Эвенки обходили это место стороной. Называли "проклятой землей", где даже звери не появляются. Старейшины рассказывали страшные истории: те, кто осмеливался приблизиться к каменному конусу, навлекали на себя беды и болезни. Дурная слава усилилась после трагедии 2005 года. У экспедиции, которая отправилась изучать кратер, внезапно погиб руководитель.

Одна из легенд повествует о семье, которая попыталась поселиться неподалеку. Люди исчезли бесследно, оставив все имущество и скот. С тех пор шаманы запрещали соплеменникам не только подниматься на кратер, но даже говорить о нем без крайней необходимости. Считалось, что это врата в иной мир, через которые проходят темные силы.

Даже пилоты вертолетов отмечают странность: в ясную погоду кратер сложно разглядеть с воздуха — словно он прячется от посторонних глаз. Многие исследователи признаются, что при приближении начинают испытывать необъяснимую тревогу, будто сама земля предупреждает об опасности.

Что это — метеорит, вулкан или что-то другое?

Первая научная экспедиция добралась до кратера только в 1963-м. Кратеру около 500 лет, формировался он в несколько этапов. Ученые тщательно исследовали местность, проанализировали сотни килограммов грунта. Результат озадачил: никаких следов метеоритного вещества.

© Origins Lab Кальций-алюминиевое включение в древнем метеорите © Origins Lab Кальций-алюминиевое включение в древнем метеорите

А ведь метеоритная версия казалась самой очевидной. Эта часть Восточной Сибири — словно магнит для небесных тел: Тунгусский феномен 1908 года, Витимский болид 2002-го. Но доказательств падения космического объекта не нашлось. "Я, как астроном, все-таки надеялся на это. Но, должен признать, ничего космического в Патомском кратере нет", — констатировал директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев.

Тогда родилась теория криовулкана — уникального природного образования в условиях вечной мерзлоты. Ученые предположили, что кратер возник из-за мощного выброса льда. "Мы сделали вывод, что Патомский кратер — криовулкан. Они как раз возникают в условиях крайне низких температур", — пояснил доктор геолого-минералогических наук, профессор РАН Дмитрий Гладкочуб. По этой версии, озера в массиве год за годом намерзали, вода под давлением расширялась, раздробила известняки — и произошел гидроудар, создавший кратер.

Есть и газовая гипотеза: взрыв метана в подземном резервуаре. Профессор ИГУ Виктор Исаев допускает залежи нефти и газа в недрах под кратером. Еще одна версия — молодая кимберлитовая трубка в процессе формирования. "При добыче алмазов мы имеем дело с уже сформированными трубками, и никто достоверно не знает, как проходило их образование", — отметил Сергей Язев.

Аномалии, которые не укладываются ни в одну теорию

Однако дальнейшие исследования ставили все больше вопросов. Дендрологический анализ деревьев на склонах показал: их рост значительно ускорен. Ассоциации с Чернобылем напрашивались сами собой. Но радиационный фон оказался в норме — 11 микрорентген в час, что соответствует обычным городским показателям. А на каменной россыпи радиация и вовсе падает до пяти микрорентген.

Летом 2006 года совместная экспедиция Первого канала и Сибирского отделения РАН "нащупала" серьезную магнитную аномалию. Под "гнездом огненного орла" велико содержание ферромагнитных веществ — железа. Но в округе его практически нет. Как оно туда попало?

Сенсационное открытие

Ближе всех к разгадке, похоже, подобрались специалисты столичного Института проблем механики РАН. Проведя серию экспериментов, они доказали: причиной образования аномалии стало тело, упавшее с неба. Но не метеорит. А какой-то сверхпрочный объект цилиндрической формы.

© РИА Новости Президиум Российской академии наук © РИА Новости Президиум Российской академии наук

Ученые создали математическую модель, исходя из предположения: произошел удар высокоплотным и прочным телом именно цилиндрической формы. Шарообразный объект не смог бы проникнуть так глубоко в недра. На определенной глубине объект остановился, дойдя до подземной полости с газом под большим давлением. Газ, как поршень, медленно вытолкнул перемолотую породу наружу.

"Совершенно точно, что взрыва не было. Об этом свидетельствует форма кратера", — подчеркнул доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией волновой динамики ИПМ РАН Игорь Симонов.

По расчетам ученых, приблизительная длина объекта — от шести до 16 метров, диаметр основания цилиндра — около трех метров. Объект вошел в сопку на глубину от 100 до 300 метров.