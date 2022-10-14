https://ria.ru/20221014/patomskiy-1821985074.html

Метеорит и пришельцы: пять версий возникновения Патомского кратера

Метеорит и пришельцы: пять версий возникновения Патомского кратера - РИА Новости, 14.10.2022

Метеорит и пришельцы: пять версий возникновения Патомского кратера

Патомский кратер — "живой" и "шевелится"? Почему его называют "Гнездом огненного орла" и при чем здесь Тунгусский метеорит? Какие аномалии замечены у деревьев, которые растут неподалеку? Кто это место связано с Марсом и Юпитером? Правда ли, что местные в XVIII веке стали свидетелями НЛО? Раскрываем феномен Патомского кратера.

2022-10-14T12:00

2022-10-14T12:00

2022-10-14T12:01

какая-то мистика

метеориты

пришельцы

иркутская область

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Метеорит и пришельцы: пять версий возникновения Патомского кратера Патомский кратер — "живой" и "шевелится"? Почему его называют "Гнездом огненного орла" и при чем здесь Тунгусский метеорит? Какие аномалии замечены у деревьев, которые растут неподалеку? Кто это место связано с Марсом и Юпитером? Правда ли, что местные в XVIII веке стали свидетелями НЛО? Раскрываем феномен Патомского кратера. audio/mpeg

Метеорит и пришельцы: пять версий возникновения Патомского кратера Патомский кратер — "живой" и "шевелится"? Почему его называют "Гнездом огненного орла" и при чем здесь Тунгусский метеорит? Какие аномалии замечены у деревьев, которые растут неподалеку? Кто это место связано с Марсом и Юпитером? Правда ли, что местные в XVIII веке стали свидетелями НЛО? Раскрываем феномен Патомского кратера. audio/mpeg

Эпизод комментирует профессор, директор Астрономической обсерватории Иркутского государственного университета Сергей Язев.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Андрей ТемновСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене

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метеориты, пришельцы, иркутская область, аудио