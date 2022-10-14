https://ria.ru/20221014/patomskiy-1821985074.html
Метеорит и пришельцы: пять версий возникновения Патомского кратера
Метеорит и пришельцы: пять версий возникновения Патомского кратера - РИА Новости, 14.10.2022
Метеорит и пришельцы: пять версий возникновения Патомского кратера
Патомский кратер — "живой" и "шевелится"? Почему его называют "Гнездом огненного орла" и при чем здесь Тунгусский метеорит? Какие аномалии замечены у деревьев, которые растут неподалеку? Кто это место связано с Марсом и Юпитером? Правда ли, что местные в XVIII веке стали свидетелями НЛО? Раскрываем феномен Патомского кратера.
2022-10-14T12:00
2022-10-14T12:00
2022-10-14T12:01
какая-то мистика
метеориты
пришельцы
иркутская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821984578_0:3:1037:586_1920x0_80_0_0_c60485e4807afc55e58f2ca75f42272f.jpg
Метеорит и пришельцы: пять версий возникновения Патомского кратера
Патомский кратер — "живой" и "шевелится"? Почему его называют "Гнездом огненного орла" и при чем здесь Тунгусский метеорит? Какие аномалии замечены у деревьев, которые растут неподалеку? Кто это место связано с Марсом и Юпитером? Правда ли, что местные в XVIII веке стали свидетелями НЛО? Раскрываем феномен Патомского кратера.
audio/mpeg
Метеорит и пришельцы: пять версий возникновения Патомского кратера
Патомский кратер — "живой" и "шевелится"? Почему его называют "Гнездом огненного орла" и при чем здесь Тунгусский метеорит? Какие аномалии замечены у деревьев, которые растут неподалеку? Кто это место связано с Марсом и Юпитером? Правда ли, что местные в XVIII веке стали свидетелями НЛО? Раскрываем феномен Патомского кратера.
audio/mpeg
Эпизод комментирует профессор, директор Астрономической обсерватории Иркутского государственного университета Сергей Язев.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Андрей ТемновСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821984578_251:0:1036:589_1920x0_80_0_0_de4f400fa1b383faa28e348598672699.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
метеориты, пришельцы, иркутская область, аудио
Какая-то мистика, метеориты, пришельцы, Иркутская область
12:00 14.10.2022 (обновлено: 12:01 14.10.2022)
Метеорит и пришельцы: пять версий возникновения Патомского кратера
Патомский кратер — "живой" и "шевелится"? Почему его называют "Гнездом огненного орла" и при чем здесь Тунгусский метеорит? Какие аномалии замечены у деревьев, которые растут неподалеку? Кто это место связано с Марсом и Юпитером? Правда ли, что местные в XVIII веке стали свидетелями НЛО? Раскрываем феномен Патомского кратера.