Рейтинг@Mail.ru
Ученый рассказал о приближении к Земле "инопланетного корабля" - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:23 25.11.2025 (обновлено: 12:28 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/kometa-2057372611.html
Ученый рассказал о приближении к Земле "инопланетного корабля"
Ученый рассказал о приближении к Земле "инопланетного корабля" - РИА Новости, 25.11.2025
Ученый рассказал о приближении к Земле "инопланетного корабля"
Комета 3I/ATLAS сможет приблизиться к Земле на расстояние 269 миллионов километров из-за негравитационного ускорения, которое наука считает результатом... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T12:23:00+03:00
2025-11-25T12:28:00+03:00
земля
институт космических исследований
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92346/65/923466534_0:525:5600:3675_1920x0_80_0_0_f0ed320284e662af00aaad7f64a2da6e.jpg
https://ria.ru/20251120/solntse-2056246324.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92346/65/923466534_0:0:5600:4200_1920x0_80_0_0_6762a348511fe4c2a9bcb77a8dc821f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, институт космических исследований, российская академия наук
Земля, Институт космических исследований, Российская академия наук
Ученый рассказал о приближении к Земле "инопланетного корабля"

Богачев: комета 3I/ATLAS сможет приблизиться к Земле на расстояние 269 млн км

© Fotolia / Paul FleetКомета около Земли
Комета около Земли - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Fotolia / Paul Fleet
Комета около Земли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Комета 3I/ATLAS сможет приблизиться к Земле на расстояние 269 миллионов километров из-за негравитационного ускорения, которое наука считает результатом наблюдаемой у тела кометной деятельности, заявил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.
"Комета-корабль" 3I/ATLAS и Земля будут находиться на сходящихся курсах почти четыре недели, до 19 декабря, когда расстояние между ними сократится до минимального, составляющего около 269 миллионов километров. В прошедшее воскресенье межзвездная комета пересекла границу в 300 миллионов километров от Земли и в настоящее время продолжает сокращать расстояние на 2 миллиона километров каждые сутки, ранее отмечали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
"Да, цифра 269 миллионов километров верная... Изменения её (оценки дистанции до Земли - ред.) связаны с наличием у 3I/ATLAS негравитационного ускорения, которое наука считает результатом наблюдаемой у тела кометной деятельности - выбрасываемые газ и пыль хвоста создают реактивный момент, который влияет на движение 3I/ATLAS. В абсолютных значениях это ускорение является умеренным, я лично даже оценил бы его как малое по сравнению с некоторыми другими телами, например 1I/Оумуамуа", - сказал Богачев.
Он добавил, что фактически наблюдаемое влияние ускорения на дистанцию сближения с Землёй составляет сейчас сотни тысяч километром, но не миллионы, поэтому с большим запасом, с погрешностью 1 миллион, оно останется в текущих пределах.
Гигантский протуберанец оторвался от Солнца - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
От Солнца оторвался гигантский протуберанец
20 ноября, 11:42
 
ЗемляИнститут космических исследованийРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала