Ученый рассказал о приближении к Земле "инопланетного корабля"

"Да, цифра 269 миллионов километров верная... Изменения её (оценки дистанции до Земли - ред.) связаны с наличием у 3I/ATLAS негравитационного ускорения, которое наука считает результатом наблюдаемой у тела кометной деятельности - выбрасываемые газ и пыль хвоста создают реактивный момент, который влияет на движение 3I/ATLAS. В абсолютных значениях это ускорение является умеренным, я лично даже оценил бы его как малое по сравнению с некоторыми другими телами, например 1I/Оумуамуа", - сказал Богачев.