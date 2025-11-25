Рейтинг@Mail.ru
КНР готова укреплять партнерство с Россией в энергетике, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 25.11.2025
05:58 25.11.2025
КНР готова укреплять партнерство с Россией в энергетике, заявил Си Цзиньпин
Пекин готов вместе с Москвой укреплять всеобъемлющее энергетическое партнерство, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 25.11.2025
в мире
пекин
китай
россия
си цзиньпин
в мире, пекин, китай, россия, си цзиньпин
В мире, Пекин, Китай, Россия, Си Цзиньпин
ПЕКИН, 25 ноя – РИА Новости. Пекин готов вместе с Москвой укреплять всеобъемлющее энергетическое партнерство, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Во вторник глава КНР направил телеграмму участникам седьмого Китайско-российского энергетического бизнес-форума, который проходит в Пекине.
"Китай готов работать с Россией над дальнейшим укреплением всеобъемлющего энергетического партнерства, совместно поддерживать стабильность и бесперебойность работы глобальной энергетической цепочки производства и поставок", - приводит текст телеграммы Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин подчеркнул, что сотрудничество КНР и РФ в энергетике имеет прочную основу, служит примером взаимовыгодного сотрудничества, играет позитивную роль в содействии экономическому и социальному развитию обеих стран и повышении благосостояния их народов.
