Жапаров лично встретил Путина в аэропорту Бишкека

По словам Ушакова, в закрытом формате участники саммита обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности. На заседании в расширенном составе они рассмотрят приоритетные направления работы ОДКБ в следующем году. Путин выступит на нем с изложением приоритетов российского председательства в 2026-м, которое будет проходить под девизом "Коллективная безопасность в многополярном мире. Единая цель — общая ответственность".