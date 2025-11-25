Жапаров лично встретил Путина в аэропорту Бишкека

БИШКЕК, 25 ноя — РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров лично встретил российского лидера Владимира Путина у трапа самолета в аэропорту Бишкека.
Затем они отправились на площадь Победы, где возложили венки к Вечному огню.
Ожидается, что сегодня президенты пообщаются в неформальной обстановке в формате тет-а-тет в резиденции Ала-Арча.
Официальный визит Путина продлится с 25 по 27 ноября.
В среду, 26 ноября, во Дворце единства состоится церемония официальной встречи, после которой пройдут переговоры. По их итогам лидеры двух стран подпишут совместное заявление, а также нескольких межправительственных и коммерческих документов.
Как накануне сообщил помощник президента Юрий Ушаков, они охватывают сотрудничество в сферах образования, экономики, здравоохранения, миграции, санитарного и эпидемиологического благополучия, развития военно-технического сотрудничества.
© Фото : Официальный Telegram-канал Президента КРПрезидент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии встречи в аэропорту Бишкека Манас
После обмена документами президенты выступят с заявлениями по итогам переговоров, а затем состоится государственный прием. После у Путина запланирована беседа с главой Белоруссии Александром Лукашенко.
В четверг, 27 ноября, российский лидер примет участие в саммите ОДКБ. Заседания пройдут в узком и расширенном составе.
По словам Ушакова, в закрытом формате участники саммита обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности. На заседании в расширенном составе они рассмотрят приоритетные направления работы ОДКБ в следующем году. Путин выступит на нем с изложением приоритетов российского председательства в 2026-м, которое будет проходить под девизом "Коллективная безопасность в многополярном мире. Единая цель — общая ответственность".
Затем главы стран — участниц ОДКБ подпишут документы, касающиеся укрепления военного сотрудничества, борьбы с наркотрафиком и незаконной миграцией, а также итоговую декларацию.
Завершит саммит официальный прием от президента Киргизии. Ожидается, что Путин выйдет к СМИ по итогам поездки в Бишкек.
