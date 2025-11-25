Рейтинг@Mail.ru
16:27 25.11.2025 (обновлено: 17:09 25.11.2025)
Жапаров лично встретил Путина в аэропорту Бишкека
У трапа самолета главу Российского государства встретил Президент Киргизии Садыр Жапаров. Лидерам продемонстрированы особенности традиционной киргизской охоты с беркутом и гончими, национальные танцы и музыкальное выступление фольклорно-этнографического ансамбля.
бишкек, киргизия, россия, владимир путин, садыр жапаров, юрий ушаков, одкб, белоруссия, александр лукашенко
Бишкек, Киргизия, Россия, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Юрий Ушаков, ОДКБ, Белоруссия, Александр Лукашенко
БИШКЕК, 25 ноя — РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров лично встретил российского лидера Владимира Путина у трапа самолета в аэропорту Бишкека.
Затем они отправились на площадь Победы, где возложили венки к Вечному огню.
Ожидается, что сегодня президенты пообщаются в неформальной обстановке в формате тет-а-тет в резиденции Ала-Арча.

Официальный визит Путина продлится с 25 по 27 ноября.

В среду, 26 ноября, во Дворце единства состоится церемония официальной встречи, после которой пройдут переговоры. По их итогам лидеры двух стран подпишут совместное заявление, а также нескольких межправительственных и коммерческих документов.

Как накануне сообщил помощник президента Юрий Ушаков, они охватывают сотрудничество в сферах образования, экономики, здравоохранения, миграции, санитарного и эпидемиологического благополучия, развития военно-технического сотрудничества.

© Фото : Официальный Telegram-канал Президента КРПрезидент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии встречи в аэропорту Бишкека Манас
Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии встречи в аэропорту Бишкека Манас
После обмена документами президенты выступят с заявлениями по итогам переговоров, а затем состоится государственный прием. После у Путина запланирована беседа с главой Белоруссии Александром Лукашенко.
В четверг, 27 ноября, российский лидер примет участие в саммите ОДКБ. Заседания пройдут в узком и расширенном составе.

По словам Ушакова, в закрытом формате участники саммита обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности. На заседании в расширенном составе они рассмотрят приоритетные направления работы ОДКБ в следующем году. Путин выступит на нем с изложением приоритетов российского председательства в 2026-м, которое будет проходить под девизом "Коллективная безопасность в многополярном мире. Единая цель — общая ответственность".

Затем главы стран — участниц ОДКБ подпишут документы, касающиеся укрепления военного сотрудничества, борьбы с наркотрафиком и незаконной миграцией, а также итоговую декларацию.
Завершит саммит официальный прием от президента Киргизии. Ожидается, что Путин выйдет к СМИ по итогам поездки в Бишкек.
БишкекКиргизияРоссияВладимир ПутинСадыр ЖапаровЮрий УшаковОДКББелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
