Как офицер стал киллером: история Леши-Солдата - РИА Новости, 25.11.2025
17:20 25.11.2025
Как офицер стал киллером: история Леши-Солдата
В сентябре 2008 года в зал суда ввели человека, которого годами искали по всей стране. Присяжные ожидали увидеть монстра — а перед ними предстал привлекательный
Как офицер стал киллером: история Леши-Солдата

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В сентябре 2008 года в зал суда ввели человека, которого годами искали по всей стране. Присяжные ожидали увидеть монстра — а перед ними предстал привлекательный мужчина атлетического телосложения, спокойный и даже застенчивый. Интеллигентная речь, располагающая улыбка. История о том, как потомственный офицер стал штатным киллером Ореховско-Медведковской группировки и почему его так долго не могли поймать.

Военный городок и страсть к оружию

Алексей Шерстобитов, известный в криминальном мире как Леша-Солдат, родился 31 января 1967-го в семье кадрового военного. Детство прошло в военных городках, с малых лет мальчишка научился стрелять. Несколько лет занимался в футбольной школе ЦСКА, играл в одной команде с будущей звездой российского футбола Александром Мостовым. Потом переключился на пауэрлифтинг — силовое троеборье.
Профессиональным спортсменом не стал, но привычка поддерживать форму осталась навсегда. После школы поступил в Ленинградское высшее военное командное училище железнодорожных войск — пошел по стопам отца. После выпуска стал лейтенантом, отвечал за специальные перевозки в интересах МВД, прослужил чуть больше двух лет. Женился, родился ребенок. Казалось, жизнь устроилась.
А потом рухнул Советский Союз.

Когда офицеры остались без дела

Распад СССР оставил тысячи военных без работы и перспектив. Многие бывшие силовики устремились в бизнес или криминал. Шерстобитов тоже оказался на распутье. Пробовал торговать — не получилось. Устроился в охрану гостиницы, потом в ЧОП. На суде он рассказывал присяжным: в 90-е его бросили на произвол судьбы, нужно было кормить семью, а единственное, что он умел делать хорошо, — это метко стрелять.
Шерстобитов регулярно качался в тренажерном зале в Медведково и там познакомился с двумя завсегдатаями — Григорием Гусятинским по кличке Гриня и Сергеем Ананьевским по прозвищу Культик.
© Фото : соцсетиСергей Ананьевский (второй слева)
Сергей Ананьевский (второй слева) - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото : соцсети
Сергей Ананьевский (второй слева)
Новые приятели оказались руководителями Медведковской группировки, которая контролировала часть северо-запада Москвы. Гусятинский в прошлом был старшим лейтенантом КГБ. Ананьевский — чемпион СССР (1991) по пауэрлифтингу. Они верили только в силу и подбирали под стать себе — спортсменов и бывших силовиков.
К тому моменту медведковские уже влились в более влиятельную Ореховскую группировку под руководством Сергея Тимофеева по кличке Сильвестр. Гусятинский оценил интеллект нового знакомого, его подготовку и знание оружия. Предложил высокооплачиваемую работу.
Сергей Тимофеев, основатель Ореховской ОПГ
Сергей Тимофеев, основатель Ореховской ОПГ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Сергей Тимофеев, основатель Ореховской ОПГ

Штатный киллер

Ореховские устраняли конкурентов без колебаний. Первое задание Шерстобитов провалил — только ранил цель. Быстро реабилитировался: разобрался с медведковским по кличке Удав, который вышел из подчинения. После этого закрепился как штатный киллер.
В апреле 1994 года произошло одно из самых громких убийств 90-х. Застрелен Отари Квантришвили, влиятельнейший криминальный авторитет страны. Исполнитель — Шерстобитов. Выстрел из снайперской винтовки, произведенный с абсолютной точностью.
© www.aferizm.ruОтари Квантришвили
Отари Квантришвили - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© www.aferizm.ru
Отари Квантришвили
Осенью ликвидировали Сильвестра. Началась война за власть. Братья Пылевы вышли на Шерстобитова: нужно убрать Гусятинского — главного претендента на трон. Того самого человека, который привел Лешу-Солдата в криминал. По словам адвоката, позже сидевшего с ним в камере, Шерстобитов рассказывал: хотел выйти из дела, а Гусятинский пригрозил его семье. Пришлось действовать.
После этого Пылевы повысили зарплату — он получал не разовые гонорары, а ежемесячное жалованье — и разрешили набрать помощников. Троих бывших силовиков: двух экс-капитанов ГРУ — Чаплыгина и Погорелова, а также одного армейского — Вилкова. Группа была секретной, о ней знали только трое руководителей.
© iStock.com / Atstock ProductionsРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© iStock.com / Atstock Productions
Российские рубли

Мастер маскировки

Перед каждым заданием Шерстобитов тщательно подбирал образ. Снимал квартиры по всей Москве. В каждой — арсенал париков, усов, бород, костюмов, очков. Зонт со встроенным стилетом. Даже ряса католического священника. Благодаря продуманной маскировке правоохранители долго думали, что Солдат — это несколько человек под одной кличкой.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПарики в костюмерной
За кулисами шоу театра Cirque du Soleil Rus - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Парики в костюмерной
Долго следил за жертвами через самодельные прослушки, которые конструировал его помощник Погорелов — бывший сотрудник ГРУ, специалист по радиоэлектронике. Тщательно выбирал машины, прорабатывал пути отхода, намеренно оставлял ложные улики.
Когда главарь ореховских Ося уже сидел в особо охраняемом спецблоке СИЗО "Матросская Тишина" и услышал о задержании Леши-Солдата, он вздохнул и сказал: "Только теперь я могу без опасения подойти к окну камеры".

Ошибки, которые стоили жизней

Тщательная подготовка не исключала трагедий. В 1994 году Леша подорвал машину вора в законе Исаева по кличке Роспись. Исаев остался жив. Погибла маленькая девочка, игравшая рядом. Еще одна была тяжело ранена.
© РИА Новости / Антон ДенисовПожар
Пожар - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Пожар
В 1997-м заложил бомбу в кафе, где собирались конкуренты из Измайловской группировки. В тот день они сели за другой столик. Погибла посетительница, двое ранены.
В 1999-м совершил неудачное покушение на главу "Русского золота" Александра Таранцева. Погорелов собрал дистанционный автомат Калашникова — как в боевике "Шакал". Установили новую технологию в тонированную "четверку" у входа в офис. Рассчитали момент: на последней ступеньке голова Таранцева выше телохранителей. Но автомат дал сбой. Когда мимо проехал грузовик, робот самопроизвольно расстрелял обойму. Погиб водитель проезжавшей "Волги", ранен прохожий.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрезидент ЗАО "Русское золото" Александр Таранцев
Президент ЗАО Русское золото Александр Таранцев - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Президент ЗАО "Русское золото" Александр Таранцев

Конец легенды

В начале нулевых силовики взялись за ореховских, почти всех посадили. Шерстобитов скрывался дольше всех — был крайне осторожен, имел несколько поддельных паспортов.
В 2002-м на Украине задержали Олега Пылева. Он сообщил следователям об исполнителе ряда резонансных убийств — Леше-Солдате. Реальном человеке, а не мифической фигуре.
В феврале 2006 года по делу о рейдерском конфликте задержали Алексея Кузьмина. На допросе он заявил: "Я и есть Леша-Солдат". Устал бегать. Даже предложил сделку, отмечает Life.ru: расскажет все про ореховских в обмен на то, что не получит пожизненный срок. Признался в 12 убийствах и покушениях, включая самые резонансные преступления 90-х.
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкВо время предварительных слушаний в Мосгорсуде по делу участников Ореховско-Медведковской группировки. Справа Алексей Шерстобитов
Во время предварительных слушаний в Мосгорсуде по делу участников так называемых Ореховской и Медведковской банд. Справа Алексей Шерстобитов - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Во время предварительных слушаний в Мосгорсуде по делу участников Ореховско-Медведковской группировки. Справа Алексей Шерстобитов
Суд состоялся 24 сентября 2008-го. Присяжные признали 41-летнего киллера виновным, но заслуживающим снисхождения. Получил 23 года вместо пожизненного.

Жизнь в колонии

Сейчас 58-летний Алексей отбывает срок в колонии в Липецкой области. Сообщается, что сильно болеет, работает в церкви при колонии. А еще — пишет книги. В 2013-м вышла автобиография "Ликвидатор. Исповедь легендарного киллера". Через год — вторая часть. Потом начал писать художественные произведения. За последние годы выпустил больше десятка книг.
Выход из колонии должен состояться в 2031 году — Шерстобитову будет 64 года.
 
 
 
