Как офицер стал киллером: история Леши-Солдата

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В сентябре 2008 года в зал суда ввели человека, которого годами искали по всей стране. Присяжные ожидали увидеть монстра — а перед ними предстал привлекательный мужчина атлетического телосложения, спокойный и даже застенчивый. Интеллигентная речь, располагающая улыбка. История о том, как потомственный офицер стал штатным киллером Ореховско-Медведковской группировки и почему его так долго не могли поймать.

Военный городок и страсть к оружию

Алексей Шерстобитов, известный в криминальном мире как Леша-Солдат, родился 31 января 1967-го в семье кадрового военного. Детство прошло в военных городках, с малых лет мальчишка научился стрелять. Несколько лет занимался в футбольной школе ЦСКА, играл в одной команде с будущей звездой российского футбола Александром Мостовым. Потом переключился на пауэрлифтинг — силовое троеборье.

Профессиональным спортсменом не стал, но привычка поддерживать форму осталась навсегда. После школы поступил в Ленинградское высшее военное командное училище железнодорожных войск — пошел по стопам отца. После выпуска стал лейтенантом, отвечал за специальные перевозки в интересах МВД, прослужил чуть больше двух лет. Женился, родился ребенок. Казалось, жизнь устроилась.

А потом рухнул Советский Союз.

Когда офицеры остались без дела

Распад СССР оставил тысячи военных без работы и перспектив. Многие бывшие силовики устремились в бизнес или криминал. Шерстобитов тоже оказался на распутье. Пробовал торговать — не получилось. Устроился в охрану гостиницы, потом в ЧОП. На суде он рассказывал присяжным: в 90-е его бросили на произвол судьбы, нужно было кормить семью, а единственное, что он умел делать хорошо, — это метко стрелять.

Шерстобитов регулярно качался в тренажерном зале в Медведково и там познакомился с двумя завсегдатаями — Григорием Гусятинским по кличке Гриня и Сергеем Ананьевским по прозвищу Культик.

© Фото : соцсети Сергей Ананьевский (второй слева) © Фото : соцсети Сергей Ананьевский (второй слева)

Новые приятели оказались руководителями Медведковской группировки, которая контролировала часть северо-запада Москвы. Гусятинский в прошлом был старшим лейтенантом КГБ. Ананьевский — чемпион СССР (1991) по пауэрлифтингу. Они верили только в силу и подбирали под стать себе — спортсменов и бывших силовиков.

К тому моменту медведковские уже влились в более влиятельную Ореховскую группировку под руководством Сергея Тимофеева по кличке Сильвестр. Гусятинский оценил интеллект нового знакомого, его подготовку и знание оружия. Предложил высокооплачиваемую работу.

Сергей Тимофеев, основатель Ореховской ОПГ Сергей Тимофеев, основатель Ореховской ОПГ

Штатный киллер

Ореховские устраняли конкурентов без колебаний. Первое задание Шерстобитов провалил — только ранил цель. Быстро реабилитировался: разобрался с медведковским по кличке Удав, который вышел из подчинения. После этого закрепился как штатный киллер.

В апреле 1994 года произошло одно из самых громких убийств 90-х. Застрелен Отари Квантришвили, влиятельнейший криминальный авторитет страны. Исполнитель — Шерстобитов. Выстрел из снайперской винтовки, произведенный с абсолютной точностью.

Осенью ликвидировали Сильвестра. Началась война за власть. Братья Пылевы вышли на Шерстобитова: нужно убрать Гусятинского — главного претендента на трон. Того самого человека, который привел Лешу-Солдата в криминал. По словам адвоката, позже сидевшего с ним в камере, Шерстобитов рассказывал : хотел выйти из дела, а Гусятинский пригрозил его семье. Пришлось действовать.

После этого Пылевы повысили зарплату — он получал не разовые гонорары, а ежемесячное жалованье — и разрешили набрать помощников. Троих бывших силовиков: двух экс-капитанов ГРУ — Чаплыгина и Погорелова, а также одного армейского — Вилкова. Группа была секретной, о ней знали только трое руководителей.

© iStock.com / Atstock Productions Российские рубли © iStock.com / Atstock Productions Российские рубли

Мастер маскировки

Перед каждым заданием Шерстобитов тщательно подбирал образ. Снимал квартиры по всей Москве. В каждой — арсенал париков, усов, бород, костюмов, очков. Зонт со встроенным стилетом. Даже ряса католического священника. Благодаря продуманной маскировке правоохранители долго думали, что Солдат — это несколько человек под одной кличкой.

Долго следил за жертвами через самодельные прослушки, которые конструировал его помощник Погорелов — бывший сотрудник ГРУ, специалист по радиоэлектронике. Тщательно выбирал машины, прорабатывал пути отхода, намеренно оставлял ложные улики.

Когда главарь ореховских Ося уже сидел в особо охраняемом спецблоке СИЗО "Матросская Тишина" и услышал о задержании Леши-Солдата, он вздохнул и сказал : "Только теперь я могу без опасения подойти к окну камеры".

Ошибки, которые стоили жизней

Тщательная подготовка не исключала трагедий . В 1994 году Леша подорвал машину вора в законе Исаева по кличке Роспись. Исаев остался жив. Погибла маленькая девочка, игравшая рядом. Еще одна была тяжело ранена.

В 1997-м заложил бомбу в кафе, где собирались конкуренты из Измайловской группировки. В тот день они сели за другой столик. Погибла посетительница, двое ранены.

В 1999-м совершил неудачное покушение на главу "Русского золота" Александра Таранцева. Погорелов собрал дистанционный автомат Калашникова — как в боевике "Шакал". Установили новую технологию в тонированную "четверку" у входа в офис. Рассчитали момент: на последней ступеньке голова Таранцева выше телохранителей. Но автомат дал сбой. Когда мимо проехал грузовик, робот самопроизвольно расстрелял обойму. Погиб водитель проезжавшей "Волги", ранен прохожий.

Конец легенды

В начале нулевых силовики взялись за ореховских, почти всех посадили. Шерстобитов скрывался дольше всех — был крайне осторожен, имел несколько поддельных паспортов.

В 2002-м на Украине задержали Олега Пылева. Он сообщил следователям об исполнителе ряда резонансных убийств — Леше-Солдате. Реальном человеке, а не мифической фигуре.

В феврале 2006 года по делу о рейдерском конфликте задержали Алексея Кузьмина. На допросе он заявил: "Я и есть Леша-Солдат". Устал бегать. Даже предложил сделку, отмечает Life.ru: расскажет все про ореховских в обмен на то, что не получит пожизненный срок. Признался в 12 убийствах и покушениях, включая самые резонансные преступления 90-х.

Суд состоялся 24 сентября 2008-го. Присяжные признали 41-летнего киллера виновным, но заслуживающим снисхождения. Получил 23 года вместо пожизненного.

Жизнь в колонии

Сейчас 58-летний Алексей отбывает срок в колонии в Липецкой области. Сообщается , что сильно болеет, работает в церкви при колонии. А еще — пишет книги. В 2013-м вышла автобиография "Ликвидатор. Исповедь легендарного киллера". Через год — вторая часть. Потом начал писать художественные произведения. За последние годы выпустил больше десятка книг.