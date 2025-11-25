Передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Коламбус"

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:1 (1:0, 3:0, 1:1). В составе "Кэпиталз" шайбы забросили оформивший дубль Джейкоб Чикран (7-я и 40-я минуты), Том Уилсон (37), Джон Карлсон (40) и Мартин Фехервари (45). У гостей автором гола стал Дентон Матейчук (46).

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 17 минут игрового времени, нанес один бросок в створ ворот, заблокировал два броска и отметился голевой передачей. 40-летний россиянин сыграл 1514-й матч в своей карьере в чемпионатах НХЛ и догнал по этому показателю Стива Айзермана, разделив с ним 23-е место в истории лиги.

Нападающий "Коламбуса" Дмитрий Воронков нанес два броска в створ ворот и завершил матч с показателем полезности "минус 3". Форвард "Блю Джекетс" Егор Чинахов дважды бросил в створ ворот и применил три силовых приема. Защитник "мундиров" Иван Проворов заблокировал четыре броска, применил один силовой прием и нанес один бросок в створ ворот. Нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко пропустил матч из-за травмы.