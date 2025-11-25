Рейтинг@Mail.ru
Передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Коламбус"
05:33 25.11.2025
Передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Коламбус"
Передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Коламбус"
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 25.11.2025
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, коламбус блю джекетс, александр овечкин, дмитрий воронков, егор чинахов, иван проворов, кирилл марченко
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
25 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
Вашингтон
5 : 1
Коламбус
06:05 • Якоб Чичрун
(Ryan Leonard, Хендрик Лапьер)
36:29 • Том Уилсон
(Алексей Протас, Джастин Сурдиф)
39:45 • Якоб Чичрун
(Том Уилсон)
39:57 • Джон Карлсон
(Александр Овечкин, Джастин Сурдиф)
44:05 • Мартин Фехервари
(Коннор Макмайкл, Джон Карлсон)
45:50 • Дэнтон Матейчук
(Брендан Гаунс, Якоб Кристиансен)
Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:1 (1:0, 3:0, 1:1). В составе "Кэпиталз" шайбы забросили оформивший дубль Джейкоб Чикран (7-я и 40-я минуты), Том Уилсон (37), Джон Карлсон (40) и Мартин Фехервари (45). У гостей автором гола стал Дентон Матейчук (46).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 17 минут игрового времени, нанес один бросок в створ ворот, заблокировал два броска и отметился голевой передачей. 40-летний россиянин сыграл 1514-й матч в своей карьере в чемпионатах НХЛ и догнал по этому показателю Стива Айзермана, разделив с ним 23-е место в истории лиги.
Нападающий "Коламбуса" Дмитрий Воронков нанес два броска в створ ворот и завершил матч с показателем полезности "минус 3". Форвард "Блю Джекетс" Егор Чинахов дважды бросил в створ ворот и применил три силовых приема. Защитник "мундиров" Иван Проворов заблокировал четыре броска, применил один силовой прием и нанес один бросок в створ ворот. Нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко пропустил матч из-за травмы.
"Вашингтон" одержал четвертую победу в последних пяти матчах чемпионата НХЛ. "Коламбус" потерпел второе поражение подряд.
