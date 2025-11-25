ВС России освободили Иванополье в ДНР

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Российские военные установили контроль над Иванопольем в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения Южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Иванополье", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Юг" освободили Иванополье в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Юг" освободили Иванополье в ДНР
Кроме того, бойцы уничтожили формирования ВСУ в районе Константиновки, Краматорска, Северска, Славянска и Степановки.
На этом участке фронта противник потерял более 225 боевиков, шесть ББМ, десять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, радиолокационную станцию американского производства, склады боеприпасов и материальных средств.
Министр обороны Андрей Белоусов, в свою очередь, поздравил российскую армию с освобождением Иванополья. Он отметил храбрость и отвагу, проявленную военными четвертой отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Георгия Победоносца, 78-го и 1194-го мотострелковых полков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18