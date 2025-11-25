Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили Иванополье в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:38 25.11.2025 (обновлено: 13:20 25.11.2025)
ВС России освободили Иванополье в ДНР
ВС России освободили Иванополье в ДНР
Российские военные установили контроль над Иванопольем в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T12:38:00+03:00
2025-11-25T13:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
краматорск
константиновка
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
россия
донецкая народная республика
краматорск
константиновка
Новости
россия, донецкая народная республика, краматорск, константиновка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, георгий победоносец, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Краматорск, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Георгий Победоносец, Андрей Белоусов
Группировка "Юг" освободила Иванополье в ДНР

Российские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Российские военные установили контроль над Иванопольем в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения Южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Иванополье", — говорится в сводке.
Подразделения группировки войск "Юг" освободили Иванополье в ДНР
Подразделения группировки войск "Юг" освободили Иванополье в ДНР
Кроме того, бойцы уничтожили формирования ВСУ в районе Константиновки, Краматорска, Северска, Славянска и Степановки.
На этом участке фронта противник потерял более 225 боевиков, шесть ББМ, десять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, радиолокационную станцию американского производства, склады боеприпасов и материальных средств.
Министр обороны Андрей Белоусов, в свою очередь, поздравил российскую армию с освобождением Иванополья. Он отметил храбрость и отвагу, проявленную военными четвертой отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Георгия Победоносца, 78-го и 1194-го мотострелковых полков.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
