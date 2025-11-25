Рейтинг@Mail.ru
Фролов рассудит матч между московским "Динамо" и "Зенитом"
Футбол
 
25.11.2025
Фролов рассудит матч между московским "Динамо" и "Зенитом"
Фролов рассудит матч между московским "Динамо" и "Зенитом"
Бригада во главе с арбитром Антоном Фроловым рассудит ответный матч четвертьфинала пути РПЛ Кубка России между московским "Динамо" и петербургским "Зенитом",... РИА Новости Спорт, 25.11.2025
/20251021/futbol-2049603890.html
Фролов рассудит матч между московским "Динамо" и "Зенитом"

Главный судья Антон Фролов
Главный судья Антон Фролов. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Бригада во главе с арбитром Антоном Фроловым рассудит ответный матч четвертьфинала пути РПЛ Кубка России между московским "Динамо" и петербургским "Зенитом", сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Встреча пройдет в четверг, 27 ноября. Помогать Фролову будут Рустам Мухтаров и Денис Березнов. Резервным судьей выступит Инал Танашев. За работу системы видеоассистента рефери (VAR) ответственными будут Павел Кукуян и Роман Галимов.
Первая встреча между командами прошла 5 ноября в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1 в пользу "Динамо".
Назначения на оставшиеся матчи, которые пройдут в среду, 26 ноября:
ЦСКА (Москва) – "Динамо" (Махачкала) – Артем Чистяков (VAR – Сергей Цыганок);
"Краснодар" – "Оренбург" – Ранэль Зияков (VAR – Кирилл Левников);
"Локомотив" (Москва) – "Спартак" (Москва) – Алексей Сухой (VAR – Андрей Фисенко).
