У кочевого народа в Ленинградской области нашли майнинг-ферму

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Похожее на майнинг-ферму оборудование полицейские нашли у кочевого народа в Ленинградской области, хозяева не смогли подтвердить законность подключения к электросети, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

В октябре 2025 года в Ленинградской области полиция обнаружила нелегальную майнинг-ферму, которая нанесла ущерб энергосистеме региона, превышающий миллиард рублей.

"Во время обследования территории одного из домов на улице 5-я Дорога в посёлке Красный Бор в подвальном помещении полицейские обнаружили оборудование, похожее на майнинг-установку", – говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что владельцы жилья не смогли подтвердить законность потребления электроэнергии. Полиция изъяла технику.

В ходе проверки полиция также выявила более 100 представителей кочевой народности, среди которых было 24 несовершеннолетних. Более 20 человек привлекли к ответственности за проживание без паспорта, некоторым из них военкомат вручил повестки.

Также сотрудники Госавтоинспекции проверили почти 150 автомобилей, выявив различные нарушения, от отсутствия страхового полиса до наличия серьезных неисправностей в автомобиле и управления автомобилем без документов.