Эрдоган активизирует "телефонную дипломатию" по Украине, сообщил источник

АНКАРА, 25 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие дни намерен активизировать "телефонную дипломатию" по урегулированию конфликта на Украине, но конкретные сроки возможного разговора с президентом США Дональдом Трампом пока не определены, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Ранее Эрдоган заявлял, что после беседы с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся в понедельник, планирует обсудить украинскую повестку с иностранными коллегами, в том числе - при возможности - с Дональдом Трампом.
"Господин президент (Тайип Эрдоган – ред.) действительно намерен провести серию телефонных переговоров с коллегами. Разговор с президентом РФ, господином Владимиром Путиным уже состоялся, а ситуация на Украине будет обсуждаться на заседании исполнительного комитета (MKYK) правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti). Президент Турции в предстоящих контактах намерен изложить собственное видение путей урегулирования и подтвердить готовность Анкары выступить посредником", - заявил собеседник агентства.
Отвечая на вопрос о сроках предполагаемого разговора Эрдогана с Трампом, дипломат подчеркнул, что конкретной даты пока нет и информация будет предоставлена "своевременно".
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.