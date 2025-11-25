Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган активизирует "телефонную дипломатию" по Украине, сообщил источник - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:15 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/erdogan-2057332648.html
Эрдоган активизирует "телефонную дипломатию" по Украине, сообщил источник
Эрдоган активизирует "телефонную дипломатию" по Украине, сообщил источник - РИА Новости, 25.11.2025
Эрдоган активизирует "телефонную дипломатию" по Украине, сообщил источник
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие дни намерен активизировать "телефонную дипломатию" по урегулированию конфликта на Украине, но конкретные сроки РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T10:15:00+03:00
2025-11-25T10:15:00+03:00
в мире
россия
украина
турция
реджеп тайип эрдоган
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789391269_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_2f6285204215f707484aee8decf34968.jpg
https://ria.ru/20251125/abu-dabi-2057326986.html
https://ria.ru/20251125/plan-2057283233.html
россия
украина
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789391269_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_a6d0f68f7cfc59da0da023b041e6b528.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, турция, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп, Владимир Путин
Эрдоган активизирует "телефонную дипломатию" по Украине, сообщил источник

Конкретные сроки разговора Эрдогана с Трампом по Украине не определены

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 25 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие дни намерен активизировать "телефонную дипломатию" по урегулированию конфликта на Украине, но конкретные сроки возможного разговора с президентом США Дональдом Трампом пока не определены, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Ранее Эрдоган заявлял, что после беседы с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся в понедельник, планирует обсудить украинскую повестку с иностранными коллегами, в том числе - при возможности - с Дональдом Трампом.
Дэниел Дрисколл - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Politico: Дрисколл представит России сокращенный план по Украине
Вчера, 09:45
"Господин президент (Тайип Эрдоган – ред.) действительно намерен провести серию телефонных переговоров с коллегами. Разговор с президентом РФ, господином Владимиром Путиным уже состоялся, а ситуация на Украине будет обсуждаться на заседании исполнительного комитета (MKYK) правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti). Президент Турции в предстоящих контактах намерен изложить собственное видение путей урегулирования и подтвердить готовность Анкары выступить посредником", - заявил собеседник агентства.
Отвечая на вопрос о сроках предполагаемого разговора Эрдогана с Трампом, дипломат подчеркнул, что конкретной даты пока нет и информация будет предоставлена "своевременно".
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Большинство пунктов плана США по Украине согласовано, заявили в Белом доме
Вчера, 00:41
 
В миреРоссияУкраинаТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала