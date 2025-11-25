Эрдоган активизирует "телефонную дипломатию" по Украине, сообщил источник

АНКАРА, 25 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие дни намерен активизировать "телефонную дипломатию" по урегулированию конфликта на Украине, но конкретные сроки возможного разговора с президентом США Дональдом Трампом пока не определены, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

Отвечая на вопрос о сроках предполагаемого разговора Эрдогана с Трампом, дипломат подчеркнул, что конкретной даты пока нет и информация будет предоставлена "своевременно".