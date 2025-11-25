Дуров поделился советами, как редко болеть

В апреле 2024 года Дуров писал, что "несколько минут со льдом в воде с температурой ноль градусов - лучший способ начать день". В октябре 2024 года он заявлял, что не употребляет алкоголь почти 20 лет, а ранее, в 2019 году, утверждал, что решил на месяц отказаться от потребления пищи и пить только воду, что, по его словам, должно было помочь ему в создании новых идей для развития мессенджера.