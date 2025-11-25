https://ria.ru/20251125/durov-2057422195.html
Дуров поделился советами, как редко болеть
Дуров поделился советами, как редко болеть - РИА Новости, 25.11.2025
Дуров поделился советами, как редко болеть
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров поделился советами, как редко болеть. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T14:51:00+03:00
2025-11-25T14:51:00+03:00
2025-11-25T14:51:00+03:00
павел дуров
telegram
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968776431_0:202:1080:810_1920x0_80_0_0_ef59e9ee7e269c0356902c3261b920ec.jpg
https://ria.ru/20251123/durov-2056994014.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968776431_0:156:1080:966_1920x0_80_0_0_267813c4a0d16555148fdaba48c1230d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел дуров, telegram, здоровье - общество
Павел Дуров, Telegram, Здоровье - Общество
Дуров поделился советами, как редко болеть
Дуров рассказал, что нужно хорошо спать и не принимать таблетки, чтобы не болеть
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров поделился советами, как редко болеть.
"Спите 8+ часов, ешьте настоящую пищу, занимайтесь спортом, не нервничайте, никогда не пейте, никогда не курите, никогда не принимайте таблетки", - написал Дуров
в социальной сети X, отвечая пользователю, который спросил секрет людей, которые редко болеют.
В апреле 2024 года Дуров писал, что "несколько минут со льдом в воде с температурой ноль градусов - лучший способ начать день". В октябре 2024 года он заявлял, что не употребляет алкоголь почти 20 лет, а ранее, в 2019 году, утверждал, что решил на месяц отказаться от потребления пищи и пить только воду, что, по его словам, должно было помочь ему в создании новых идей для развития мессенджера.
В 2019 году Дуров также писал в своем канале в Telegram
, что он большой сторонник самоограничения, за последние 15 лет не употреблял кофеин, мясо, фастфуд и таблетки.