Дуров поделился советами, как редко болеть - РИА Новости, 25.11.2025
14:51 25.11.2025
Дуров поделился советами, как редко болеть
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров поделился советами, как редко болеть.
павел дуров
telegram
здоровье - общество
павел дуров, telegram, здоровье - общество
Павел Дуров, Telegram, Здоровье - Общество
Дуров поделился советами, как редко болеть

Дуров рассказал, что нужно хорошо спать и не принимать таблетки, чтобы не болеть

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров поделился советами, как редко болеть.
"Спите 8+ часов, ешьте настоящую пищу, занимайтесь спортом, не нервничайте, никогда не пейте, никогда не курите, никогда не принимайте таблетки", - написал Дуров в социальной сети X, отвечая пользователю, который спросил секрет людей, которые редко болеют.
В апреле 2024 года Дуров писал, что "несколько минут со льдом в воде с температурой ноль градусов - лучший способ начать день". В октябре 2024 года он заявлял, что не употребляет алкоголь почти 20 лет, а ранее, в 2019 году, утверждал, что решил на месяц отказаться от потребления пищи и пить только воду, что, по его словам, должно было помочь ему в создании новых идей для развития мессенджера.
В 2019 году Дуров также писал в своем канале в Telegram, что он большой сторонник самоограничения, за последние 15 лет не употреблял кофеин, мясо, фастфуд и таблетки.
Дуров назвал теорию о причастности Франции к смерти Кирка правдоподобной
23 ноября, 21:24
 
Павел ДуровTelegramЗдоровье - Общество
 
 
