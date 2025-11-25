Более 82 млрд руб направлено в Татарстане на строительство дорог в 2025 г

КАЗАНЬ, 25 ноя - РИА Новости. Общий объем вложений в ремонт и строительство дорог в Татарстане в 2025 году составил 82,2 миллиарда рублей, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

"Этот год для дорожно-транспортной отрасли был очень значимым. У нас вводились в эксплуатацию крупные дороги, впервые в таком объеме реализована программа улично-дорожной сети, появляются новые подпрограммы. Общий объем капитальных вложений на дорогах нашей республики в этом году составили 82,2 миллиарда рублей, в том числе федеральных средств - 7,9 миллиарда рублей", - заявил Ханифов на брифинге в правительстве республики.

Особо министр отметил, что около 1,7 миллиарда рублей в общем объеме составляют средства дорожного фонда муниципалитетов республики. Дополнительно выделен 1 миллиард рублей на перевод региональных автодорог к населенным пунктам из "грунтовок" в дороги со щебеночно-песчаным покрытием. Работы проведены на 15 объектах общей протяженностью более 37 километров в 14 муниципалитетах.

Одной из самых значимых программ Ханифов назвал программу развития дорожно-уличной сети в муниципальных образованиях, которой по поручению главы Татарстана Рустама Минниханова уделялось большое внимание. По итогам года эта программа будет выполнена на 36,6 миллиарда рублей, работы проведены на 757 объектах. Прежде всего, работы проводятся в опорных населенных пунктах, их в республике 45.

"Но такая программа коснется без исключения всех населенных пунктов республики. Программа стала беспрецедентной, и положительные отклики населения, наверное, превысили те положительные отклики, когда мы сдавали крупные федеральные или региональные дороги, потому что эта тема близка каждому жителю", - уточнил министр.