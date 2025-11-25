Рейтинг@Mail.ru
Более 82 млрд руб направлено в Татарстане на строительство дорог в 2025 г
Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
15:40 25.11.2025
Более 82 млрд руб направлено в Татарстане на строительство дорог в 2025 г
Более 82 млрд руб направлено в Татарстане на строительство дорог в 2025 г - РИА Новости, 25.11.2025
Более 82 млрд руб направлено в Татарстане на строительство дорог в 2025 г
Общий объем вложений в ремонт и строительство дорог в Татарстане в 2025 году составил 82,2 миллиарда рублей, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства... РИА Новости, 25.11.2025
строительство, фарит ханифов, рустам минниханов
Республика Татарстан, Строительство, Фарит Ханифов, Рустам Минниханов
Более 82 млрд руб направлено в Татарстане на строительство дорог в 2025 г

На ремонт строительство дорог в Татарстане в 2025 г направлено 82,2 млрд руб

© РИА Новости / Максим Богодвид
Архитектурные памятники Казани - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
КАЗАНЬ, 25 ноя - РИА Новости. Общий объем вложений в ремонт и строительство дорог в Татарстане в 2025 году составил 82,2 миллиарда рублей, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.
"Этот год для дорожно-транспортной отрасли был очень значимым. У нас вводились в эксплуатацию крупные дороги, впервые в таком объеме реализована программа улично-дорожной сети, появляются новые подпрограммы. Общий объем капитальных вложений на дорогах нашей республики в этом году составили 82,2 миллиарда рублей, в том числе федеральных средств - 7,9 миллиарда рублей", - заявил Ханифов на брифинге в правительстве республики.
Два форума, проходящих в Казани, вышли в финал Russian Event Awards
21 ноября, 12:50
Два форума, проходящих в Казани, вышли в финал Russian Event Awards
21 ноября, 12:50
Особо министр отметил, что около 1,7 миллиарда рублей в общем объеме составляют средства дорожного фонда муниципалитетов республики. Дополнительно выделен 1 миллиард рублей на перевод региональных автодорог к населенным пунктам из "грунтовок" в дороги со щебеночно-песчаным покрытием. Работы проведены на 15 объектах общей протяженностью более 37 километров в 14 муниципалитетах.
Одной из самых значимых программ Ханифов назвал программу развития дорожно-уличной сети в муниципальных образованиях, которой по поручению главы Татарстана Рустама Минниханова уделялось большое внимание. По итогам года эта программа будет выполнена на 36,6 миллиарда рублей, работы проведены на 757 объектах. Прежде всего, работы проводятся в опорных населенных пунктах, их в республике 45.
"Но такая программа коснется без исключения всех населенных пунктов республики. Программа стала беспрецедентной, и положительные отклики населения, наверное, превысили те положительные отклики, когда мы сдавали крупные федеральные или региональные дороги, потому что эта тема близка каждому жителю", - уточнил министр.
Он также отметил, что дорожники республики традиционно работали по подъездам к фермерским хозяйствам: обустроено 19 подъездов общей протяженностью 7,1 километра, стоимость составила 280,4 миллиона рублей. Приведено в нормативное состояние восемь подъездных дорог к садовым обществам протяженностью 17,7 километра на 300 миллионов рублей. Обустроено шесть подъездов от автодорог общего пользования до организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи на 250 миллионов рублей.
Татарстан завершил 33 из 34 программ ремонта социально-культурных объектов
22 ноября, 17:44
Татарстан завершил 33 из 34 программ ремонта социально-культурных объектов
22 ноября, 17:44
 
Республика ТатарстанСтроительствоФарит ХанифовРустам Минниханов
 
 
