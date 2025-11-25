Рейтинг@Mail.ru
Дело против Разина может запустить эффект домино, считает юрист - РИА Новости, 25.11.2025
13:32 25.11.2025 (обновлено: 13:33 25.11.2025)
Дело против Разина может запустить эффект домино, считает юрист
Дело против Разина может запустить эффект домино, считает юрист - РИА Новости, 25.11.2025
Дело против Разина может запустить эффект домино, считает юрист
Уголовное дело о мошенничестве, возбужденное против продюсера Андрея Разина, может запустить "эффект домино", в результате которого множество заключенных им... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T13:32:00+03:00
2025-11-25T13:33:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
андрей разин
александр хаминский
юрий шатунов
ласковый май
происшествия
москва
московская область (подмосковье)
москва, московская область (подмосковье), андрей разин, александр хаминский, юрий шатунов, ласковый май, происшествия
Москва, Московская область (Подмосковье), Андрей Разин, Александр Хаминский, Юрий Шатунов, Ласковый май, Происшествия
Дело против Разина может запустить эффект домино, считает юрист

Юрист Хаминский: круг потерпевших из-за дела Разина может оказаться очень широк

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве, возбужденное против продюсера Андрея Разина, может запустить "эффект домино", в результате которого множество заключенных им лицензионных соглашений будут признаны недействительными, рассказал РИА Новости руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский.
Разин заочно обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщала РИА Новости адвокат Асель Мухтарова-Казарновская, которая представляет семью певца Юрия Шатунова. По ее словам, следствие считает, что Разин долго использовал поддельный договор с автором песен "Ласкового мая" Сергеем Кузнецовым для получения денег как правообладатель музыкальных произведений. Санкция статьи предусматривает до 10 лет колонии. МВД объявило Разина в розыск.
"Это может запустить правовой эффект домино. Все последующие лицензионные соглашения, заключенные Разиным с третьими лицами, автоматически потеряют свою силу, так как были заключены лицом, не обладающим необходимыми правами", - сказал Хаминский.
По его словам, в число потерпевших "могут попасть все те, кто добросовестно и на возмездной основе приобретал лицензии у Разина".
