Дело против Разина может запустить эффект домино, считает юрист

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве, возбужденное против продюсера Андрея Разина, может запустить "эффект домино", в результате которого множество заключенных им лицензионных соглашений будут признаны недействительными, рассказал РИА Новости руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский.

Разин заочно обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщала РИА Новости адвокат Асель Мухтарова-Казарновская, которая представляет семью певца Юрия Шатунова . По ее словам, следствие считает, что Разин долго использовал поддельный договор с автором песен " Ласкового мая Сергеем Кузнецовым для получения денег как правообладатель музыкальных произведений. Санкция статьи предусматривает до 10 лет колонии. МВД объявило Разина в розыск.

"Это может запустить правовой эффект домино. Все последующие лицензионные соглашения, заключенные Разиным с третьими лицами, автоматически потеряют свою силу, так как были заключены лицом, не обладающим необходимыми правами", - сказал Хаминский.