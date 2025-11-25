https://ria.ru/20251125/delo-2057397108.html
Дело против Разина может запустить эффект домино, считает юрист
2025-11-25T13:32:00+03:00
2025-11-25T13:32:00+03:00
2025-11-25T13:33:00+03:00
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве, возбужденное против продюсера Андрея Разина, может запустить "эффект домино", в результате которого множество заключенных им лицензионных соглашений будут признаны недействительными, рассказал РИА Новости руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский.
Разин
заочно обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщала РИА Новости адвокат Асель Мухтарова-Казарновская, которая представляет семью певца Юрия Шатунова
. По ее словам, следствие считает, что Разин долго использовал поддельный договор с автором песен "Ласкового мая
" Сергеем Кузнецовым
для получения денег как правообладатель музыкальных произведений. Санкция статьи предусматривает до 10 лет колонии. МВД объявило Разина в розыск.
"Это может запустить правовой эффект домино. Все последующие лицензионные соглашения, заключенные Разиным с третьими лицами, автоматически потеряют свою силу, так как были заключены лицом, не обладающим необходимыми правами", - сказал Хаминский.
По его словам, в число потерпевших "могут попасть все те, кто добросовестно и на возмездной основе приобретал лицензии у Разина".