Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко оценила финальный вариант бюджета России на 2026-2028 годы - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/byudzhet-2057316444.html
Матвиенко оценила финальный вариант бюджета России на 2026-2028 годы
Матвиенко оценила финальный вариант бюджета России на 2026-2028 годы - РИА Новости, 25.11.2025
Матвиенко оценила финальный вариант бюджета России на 2026-2028 годы
Финальный вариант бюджета РФ на 2026-2028 годы сбалансирован, выверен и надёжен, государство может выполнить все обязательства в его рамках, заявила... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T08:00:00+03:00
2025-11-25T08:00:00+03:00
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021350055_0:9:735:423_1920x0_80_0_0_ec6e6f0ffb01de064f589a43830ba629.jpg
https://ria.ru/20251125/matvienko-2057315885.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021350055_4:0:688:513_1920x0_80_0_0_e140d8007f55cb41e093490f51ef3f11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко оценила финальный вариант бюджета России на 2026-2028 годы

Матвиенко: финальный вариант бюджета РФ на 2026-2028 годы сбалансирован

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Финальный вариант бюджета РФ на 2026-2028 годы сбалансирован, выверен и надёжен, государство может выполнить все обязательства в его рамках, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"На наш взгляд, в нынешних условиях подготовлен сбалансированный бюджет, выверенный и надежный. "Нарисовать" ведь можно все что угодно. Но финальный вариант бюджета надежен. Мы должны и можем выполнить все обязательства в его рамках", - сказала она в интервью "МК". Текст опубликован на сайте издания.
Председатель Совфеда также отметила, что в бюджетных предложениях, внесенных правительством РФ, нет ничего непродуманного и необоснованного.
"Жизнь не стоит на месте, и для балансировки финансовой системы приходится вносить в нее некоторые изменения. Это нормально. Поэтому происходит донастройка российской налоговой системы. Но она проводится разумно и взвешенно, с тем чтобы не нанести ущерб ни малому, ни среднему бизнесу, ни в целом экономике", - констатировала политик.
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Матвиенко объяснила введение ограничительных законов в России
Вчера, 07:55
 
РоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала