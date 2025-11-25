https://ria.ru/20251125/byudzhet-2057316444.html
Матвиенко оценила финальный вариант бюджета России на 2026-2028 годы
Матвиенко оценила финальный вариант бюджета России на 2026-2028 годы
россия
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Финальный вариант бюджета РФ на 2026-2028 годы сбалансирован, выверен и надёжен, государство может выполнить все обязательства в его рамках, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"На наш взгляд, в нынешних условиях подготовлен сбалансированный бюджет, выверенный и надежный. "Нарисовать" ведь можно все что угодно. Но финальный вариант бюджета надежен. Мы должны и можем выполнить все обязательства в его рамках", - сказала она в интервью
"МК".
Председатель Совфеда
также отметила, что в бюджетных предложениях, внесенных правительством РФ
, нет ничего непродуманного и необоснованного.
"Жизнь не стоит на месте, и для балансировки финансовой системы приходится вносить в нее некоторые изменения. Это нормально. Поэтому происходит донастройка российской налоговой системы. Но она проводится разумно и взвешенно, с тем чтобы не нанести ущерб ни малому, ни среднему бизнесу, ни в целом экономике", - констатировала политик.