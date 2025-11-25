Рейтинг@Mail.ru
16:03 25.11.2025 (обновлено: 17:08 25.11.2025)
Глава WB попросила ЦБ не поддаваться давлению крупных банков
экономика, россия, татьяна ким (бакальчук), эльвира набиуллина, вячеслав володин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф), wildberries
Экономика, Россия, Татьяна Ким (Бакальчук), Эльвира Набиуллина, Вячеслав Володин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Wildberries
Глава WB попросила ЦБ не поддаваться давлению крупных банков

Ким ответила на претензии крупнейших банков к маркетплейсам

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТатьяна Ким
Татьяна Ким - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Татьяна Ким. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Основательница Wildberries Татьяна Ким раскритиковала крупнейшие банки за нежелание давать клиентам кешбэк за покупки на маркетплейсах.
"Мы не видим у большинства банков желания инвестировать в кешбэк за покупки на маркетплейсах. Почему? Потому что им это невыгодно и у них нет никаких экономических стимулов для этого", — говорится в открытом письме предпринимательницы Центробанку, правительству и Федеральному собранию, опубликованном "Коммерсантом".
Упаковка интернет-заказов в логистическом центре Ozon - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
ЦБ: цена на товар на маркетплейсе не должна различаться от способа оплаты
18 ноября, 11:56
По словам Ким, в таком случае банки инвестировали ли бы в рост оборотов маркетплейса. Но у многих из них есть собственные торговые площадки и онлайн-магазины, в которых они предоставляют скидки, аналогичные скидкам маркетплейсов.
Причем чистая прибыль пяти банков, у которых есть претензии к цифровым площадкам, с января по сентябрь более чем в 24 раза превысила прибыль e-commerce-банкинга — то есть их пространство для финансового маневра в части субсидирования скидок значительно шире возможностей маркетплейсов, полагает предпринимательница.
Банки маркетплейсов легально работают на высококонкурентном рынке, создавая новые продукты для покупателей и продавцов, подчеркнула она. Финтех-сервисы цифровых платформ Ким назвала неотъемлемой частью бизнеса, и их ограничение, уверена она, затормозит развитие целой отрасли экономики и приведет к радикальному ухудшению конкурентной среды.
Основательница Wildberries обратилась к ЦБ, правительству и парламентариям с просьбой дать пространство для диалога между крупнейшими банками и цифровыми платформами — "во имя сохранения конкуренции, стимулирования потребительского спроса и развития экономики нашей страны".
Здание Центробанка России - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
ЦБ утвердил новый перечень признаков мошеннических переводов
13 ноября, 17:40
На прошлой неделе Сбербанк, ВТБ, Т-Банк, Альфа-банк и Совкомбанк написали председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо, в котором попросили обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В документе говорилось, что такие меры не приведут к подорожанию товаров, но позволят выровнять конкурентные условия и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина поддержала банки и предложила запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты, а также продавать финансовые продукты на собственных площадках. В Минэкономразвития сообщили, что прорабатывают эту идею.
С аналогичным предложением в октябре выступал и Совет Федерации. Сенаторы рекомендовали исключить преимущества для аффилированных лиц и закрепить принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.
Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Набиуллина допустила, что ЦБ мог перегнуть палку с блокировками счетов
18 ноября, 11:05
 
ЭкономикаРоссияТатьяна Ким (Бакальчук)Эльвира НабиуллинаВячеслав ВолодинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Вайлдберриз (Wildberries)
 
 
