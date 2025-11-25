Глава WB попросила ЦБ не поддаваться давлению крупных банков

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Основательница Wildberries Татьяна Ким раскритиковала крупнейшие банки за нежелание давать клиентам кешбэк за покупки на маркетплейсах.

"Мы не видим у большинства банков желания инвестировать в кешбэк за покупки на маркетплейсах. Почему? Потому что им это невыгодно и у них нет никаких экономических стимулов для этого", — говорится в открытом письме предпринимательницы Центробанку, правительству и Федеральному собранию, опубликованном "Коммерсантом"

По словам Ким, в таком случае банки инвестировали ли бы в рост оборотов маркетплейса. Но у многих из них есть собственные торговые площадки и онлайн-магазины, в которых они предоставляют скидки, аналогичные скидкам маркетплейсов.

Причем чистая прибыль пяти банков, у которых есть претензии к цифровым площадкам, с января по сентябрь более чем в 24 раза превысила прибыль e-commerce-банкинга — то есть их пространство для финансового маневра в части субсидирования скидок значительно шире возможностей маркетплейсов, полагает предпринимательница.

Банки маркетплейсов легально работают на высококонкурентном рынке, создавая новые продукты для покупателей и продавцов, подчеркнула она. Финтех-сервисы цифровых платформ Ким назвала неотъемлемой частью бизнеса, и их ограничение, уверена она, затормозит развитие целой отрасли экономики и приведет к радикальному ухудшению конкурентной среды.

Основательница Wildberries обратилась к ЦБ, правительству и парламентариям с просьбой дать пространство для диалога между крупнейшими банками и цифровыми платформами — "во имя сохранения конкуренции, стимулирования потребительского спроса и развития экономики нашей страны".

На прошлой неделе Сбербанк , ВТБ, Т-Банк, Альфа-банк Совкомбанк написали председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо, в котором попросили обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В документе говорилось, что такие меры не приведут к подорожанию товаров, но позволят выровнять конкурентные условия и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина поддержала банки и предложила запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты, а также продавать финансовые продукты на собственных площадках. В Минэкономразвития сообщили, что прорабатывают эту идею.