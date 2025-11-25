Минпромторг заявил о замедлении падения темпов продаж автомобилей в России

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ отмечает замедление падения российского автомобильного рынка, заявил замглавы министерства Альберт Каримов в рамках круглого стола в Совете Федерации.
«
"Мы видим очевидное замедление на сегодняшний день темпов падения (продажи автомобилей - ред.) по отношению к аналогичному периоду прошлого года. По итогам января-октября на нашем рынке реализовано почти 1,2 миллиона автомобилей всех сегментов. Это на 22% меньше, чем за 10 месяцев прошлого года", - сказала он.
Продажи китайских авто с пробегом в России выросли на треть
12 сентября, 23:34
При этом он добавил, что в октябре продажи новых автомобилей в России составили 183 тысячи, что на 34% больше результатов сентября.
"Если сравнивать с июнем, который у нас один из самых низких месяцев этого года, то это больше чем на 80% превышает результаты июня", - добавил Каримов.
Доля российской техники в общем объеме продаж по итогам января-октября 2025 года выросла на 11 процентных пунктов и сейчас составляет 55%, отметил замглавы Минпромторга РФ.
Глава Минпромторга Антон Алиханов в середине октября говорил, что продажи новых легковых автомобилей в России по итогам текущего года ожидаются на уровне около 1,3-1,4 миллиона штук, что примерно на 25% меньше показателя прошлого года.
ЦБ заявил об оживлении автокредитования в России
12 сентября, 16:04