Минпромторг заявил о замедлении падения темпов продаж автомобилей в России
14:05 25.11.2025
Минпромторг заявил о замедлении падения темпов продаж автомобилей в России
экономика, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), совет федерации рф, авто
Экономика, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Совет Федерации РФ, Авто
Посетитель рассматривает автомобиль Lada Vesta SW в демонстрационном зале автоцентра "Западный" в Тамбове
Посетитель рассматривает автомобиль Lada Vesta SW в демонстрационном зале автоцентра Западный в Тамбове - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Посетитель рассматривает автомобиль Lada Vesta SW в демонстрационном зале автоцентра "Западный" в Тамбове. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ отмечает замедление падения российского автомобильного рынка, заявил замглавы министерства Альберт Каримов в рамках круглого стола в Совете Федерации.
«
"Мы видим очевидное замедление на сегодняшний день темпов падения (продажи автомобилей - ред.) по отношению к аналогичному периоду прошлого года. По итогам января-октября на нашем рынке реализовано почти 1,2 миллиона автомобилей всех сегментов. Это на 22% меньше, чем за 10 месяцев прошлого года", - сказала он.
Автомобиль в международном центре китайских автомобилей в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Продажи китайских авто с пробегом в России выросли на треть
12 сентября, 23:34
12 сентября, 23:34
При этом он добавил, что в октябре продажи новых автомобилей в России составили 183 тысячи, что на 34% больше результатов сентября.
"Если сравнивать с июнем, который у нас один из самых низких месяцев этого года, то это больше чем на 80% превышает результаты июня", - добавил Каримов.
Доля российской техники в общем объеме продаж по итогам января-октября 2025 года выросла на 11 процентных пунктов и сейчас составляет 55%, отметил замглавы Минпромторга РФ.
Глава Минпромторга Антон Алиханов в середине октября говорил, что продажи новых легковых автомобилей в России по итогам текущего года ожидаются на уровне около 1,3-1,4 миллиона штук, что примерно на 25% меньше показателя прошлого года.
Работа официального дилерского центра HAVAL Фаворит Моторс в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
ЦБ заявил об оживлении автокредитования в России
12 сентября, 16:04
12 сентября, 16:04
 
