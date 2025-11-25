Торговые ассоциации обеспокоены рисками для маркетплейсов из-за планов ЦБ

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Шесть торговых ассоциаций направили письмо главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, в котором выражают опасения по поводу развития платформ онлайн-торговли после постановки вопроса о запрете скидок на товары при оплате картами банков маркетплейсов, документ есть в распоряжении РИА Новости.

Письмо подписали главы Союза интернет-торговли, Союза пользователей цифровых платформ "Цифровой мир", Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) , Ассоциации представителей электронной торговли, Федерального общества сетевой торговли, Ассоциации участников рынка электронной коммерции.

"Мы обеспокоены сложившейся ситуацией в финансовом секторе экономики и озвученными Вами 18 ноября на форуме "Фокус на клиента" возможными сценариями развития ситуации вокруг банков, связанных с маркетплейсами, в том числе постановкой вопроса об... ограничении возможности развиваться за счет совместных скидок и программ лояльности, которые предоставляются клиентам маркетплейсов. …Мы опасаемся, что под видом "равного доступа" игроки финансового рынка пытаются ограничить развитие цифровых платформ, что непременно приведет к ущербу для бизнеса продавцов и владельцев ПВ3", - сказано в письме.

Авторы письма выразили опасение по поводу концепций "ограничения" или "равного доступа всем", которые могут привести к полному запрету совместных программ лояльности банков маркетплейсов, в том числе для продавцов товаров. "Ни один другой банк в России не готов в таких объемах субсидировать выгоды как для клиентов цифровых платформ, формирующих спрос на товары, так и для их производителей и продавцов", - говорится в письме.

Там поясняется, что продавцы на платформах нередко получают отказы в получении финансирования от крупных банков из-за их профиля, в том числе "молодости" и отсутствия целевых программ. Собственные банки маркетплейсов, в свою очередь, становятся для многих из селлеров единственным способом получить деньги на развитие.

"Если крупные российские банки обеспокоены перетоком клиентов в банки цифровых платформ, то мы предлагаем Банку России совместно с нами и общественными организациями в сферах развития предпринимательства и защиты прав потребителей разработать рекомендации по повышению лояльности клиентов и предоставлению доступа к востребованным финансовым инструментам", - отмечается в письме.

Организации выразили просьбу учитывать их позицию при выработке решений относительно регулирования банков цифровых платформ, а также воздержаться от шагов, которые могут привести к ограничениям развития платформенной экономики. Еще одним предложением стало создание на базе Банка России рабочей группы с представителями платформ и отраслевых объединений по обсуждению программ лояльности на финансовом рынке РФ.

Ранее в ноябре главы Сбербанка , ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме банков говорилось, что такие меры не приведут к удорожанию товаров для населения, но позволят выровнять конкурентные условия и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли.

В понедельник газета "Коммерсант" написала, что Набиуллина Набиуллина предложила Минэкономразвития запретить маркетплейсам продавать свои финансовые продукты на собственных площадках. Газета ссылается на письмо, в котором глава регулятора также предлагает запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты. В Минэкономразвития в свою очередь сообщили РИА Новости, что письмо Набиуллиной получено, документ прорабатывается.