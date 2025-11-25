Рейтинг@Mail.ru
Саммит G20 показал пропасть между Западом и Африкой, считает эксперт - РИА Новости, 25.11.2025
15:33 25.11.2025
Саммит G20 показал пропасть между Западом и Африкой, считает эксперт
Саммит G20 показал пропасть между Западом и Африкой, считает эксперт
в мире
африка
россия
большая двадцатка
йоханнесбург
александр король
высшая школа экономики (вшэ)
африка
россия
йоханнесбург
в мире, африка, россия, большая двадцатка, йоханнесбург, александр король, высшая школа экономики (вшэ)
В мире, Африка, Россия, Большая двадцатка, Йоханнесбург, Александр Король, Высшая школа экономики (ВШЭ)
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Последний саммит G20 в Йоханнесбурге показал глубокую пропасть между странами Африки и Западом, России надо капитализировать эти разногласия, активнее действовать на африканском континенте, не столько в политическом, сколько в экономическом отношении, заявил РИА Новости заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Александр Королев.
"Прошедший саммит G20 в Йоханнесбурге продемонстрировал глубокую пропасть между Африкой и Соединенными Штатами, в целом коллективным Западом", - сказал он в кулуарах дискуссии, посвященной итогам саммита G20 в ЮАР, в клубе "Валдай".
Cаммит G20 в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Россия на G20 призвала увеличить долю доходов Африки от экспорта минералов
23 ноября, 15:56
Причем разногласия, по его словам, касаются практически всего: и экономических проблем, и вопросов устойчивого развития, и искусственного интеллекта, и вообще глобального управления.
"Все это открывает дополнительную возможность для России активнее идти в Африку. Например, через ту же ЮАР, которая не только была хозяйкой саммита, но и является страной-членом БРИКС. России надо капитализировать углубляющиеся разногласия между Африкой и Западом, используя одновременно, конечно, и те конструктивные отношения, которые у нее издавна существуют с африканскими странами", - заметил собеседник агентства.
"Да, Москва за последние годы повернулась к Африке, но я пока до сих пор не вижу у нее какой-то комплексной стратегии в отношении континента. Африка все равно в лучшем случае третья, четвертая, пятая опция во внешней политике России", - посетовал Королев.
Он уверен, что Африка требует внимания не столько в политическом, сколько в экономическом отношении. "Россия должна понять полноту перспективности африканского континента, как прежде всего рынка сбыта российской продукции, продовольственной, энергетической, химической продукции, удобрений и так далее", - заключил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Африка делает ставку на Россию
15 октября, 08:00
 
