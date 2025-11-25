Саммит G20 показал пропасть между Западом и Африкой, считает эксперт

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Последний саммит G20 в Йоханнесбурге показал глубокую пропасть между странами Африки и Западом, России надо капитализировать эти разногласия, активнее действовать на африканском континенте, не столько в политическом, сколько в экономическом отношении, заявил РИА Новости заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Александр Королев.

"Прошедший саммит G20 Йоханнесбурге продемонстрировал глубокую пропасть между Африкой и Соединенными Штатами, в целом коллективным Западом", - сказал он в кулуарах дискуссии, посвященной итогам саммита G20 в ЮАР , в клубе "Валдай".

Причем разногласия, по его словам, касаются практически всего: и экономических проблем, и вопросов устойчивого развития, и искусственного интеллекта, и вообще глобального управления.

"Все это открывает дополнительную возможность для России активнее идти в Африку. Например, через ту же ЮАР, которая не только была хозяйкой саммита, но и является страной-членом БРИКС . России надо капитализировать углубляющиеся разногласия между Африкой и Западом, используя одновременно, конечно, и те конструктивные отношения, которые у нее издавна существуют с африканскими странами", - заметил собеседник агентства.

"Да, Москва за последние годы повернулась к Африке, но я пока до сих пор не вижу у нее какой-то комплексной стратегии в отношении континента. Африка все равно в лучшем случае третья, четвертая, пятая опция во внешней политике России", - посетовал Королев