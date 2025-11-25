https://ria.ru/20251125/aes-2057472695.html
Запорожской АЭС потребуется особый статус, заявили в МАГАТЭ
Запорожской АЭС потребуется особый статус, заявили в МАГАТЭ - РИА Новости, 25.11.2025
Запорожской АЭС потребуется особый статус, заявили в МАГАТЭ
Запорожской АЭС (ЗАЭС) потребуется "особый статус" после возможного заключения мирного соглашения, передает агентство Рейтер со ссылкой на генерального... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T17:15:00+03:00
2025-11-25T17:15:00+03:00
2025-11-25T17:15:00+03:00
в мире
россия
украина
днепр (река)
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
россия
украина
днепр (река)
в мире, россия, украина, днепр (река), рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс
В мире, Россия, Украина, Днепр (река), Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Запорожской АЭС потребуется особый статус, заявили в МАГАТЭ
Глава МАГАТЭ Гросси: Запорожской АЭС потребуется особый статус