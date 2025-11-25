Рейтинг@Mail.ru
Запорожской АЭС потребуется особый статус, заявили в МАГАТЭ - РИА Новости, 25.11.2025
17:15 25.11.2025
Запорожской АЭС потребуется особый статус, заявили в МАГАТЭ
Запорожской АЭС потребуется особый статус, заявили в МАГАТЭ
в мире
россия
украина
днепр (река)
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
2025
В мире, Россия, Украина, Днепр (река), Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Запорожской АЭС потребуется особый статус, заявили в МАГАТЭ

Глава МАГАТЭ Гросси: Запорожской АЭС потребуется особый статус

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Запорожской АЭС (ЗАЭС) потребуется "особый статус" после возможного заключения мирного соглашения, передает агентство Рейтер со ссылкой на генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
"Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил во вторник, что Запорожской АЭС потребуется "особый статус" и соглашение о сотрудничестве между Россией и Украиной, если будет достигнуто мирное соглашение", - говорится в публикации со ссылкой на Гросси, который дал агентству интервью.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
Территория ЗАЭС на данный момент не подвергается атакам ВСУ
Вчера, 17:12
 
В миреРоссияУкраинаДнепр (река)Рафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
