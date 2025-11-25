Politico: Дрисколл представит России сокращенный план по Украине

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Министр армии США Дэниел Дрисколл во вторник в Абу-Даби представит чиновникам РФ сокращенный американский план из 19 пунктов по урегулированию на Украине, утверждает издание Politico со ссылкой на источники.
Во вторник телеканал CBS со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что Дрисколл якобы встретился в Абу-Даби с российскими чиновниками в понедельник, планирует продолжить переговоры во вторник.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия получила сигналы от США о том, чтобы встретиться очно и начать обсуждение плана по Украине, но конкретных договорённостей на этот счет пока не достигнуто
Издание Financial Times со ссылкой на чиновников в свою очередь утверждает, что Дрисколл прибыл в Абу-Даби в понедельник для переговоров с начальником главного управления разведки минобороны Кириллом Будановым и российской делегацией. При этом, как пишет газета, неясно, встречаются ли три стороны вместе или ведут переговоры по отдельности.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
