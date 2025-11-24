https://ria.ru/20251124/zemlja-2057043077.html
Ученые рассказали о геомагнитной обстановке в понедельник
Ученые рассказали о геомагнитной обстановке в понедельник - РИА Новости, 24.11.2025
Ученые рассказали о геомагнитной обстановке в понедельник
Геомагнитная обстановка на Земле в понедельник обещает быть спокойной, активность вспышек на Солнце - слабо повышенной, сообщили в Лаборатории солнечной... РИА Новости, 24.11.2025
Ученые рассказали о геомагнитной обстановке в понедельник
Геомагнитная обстановка на Земле в понедельник обещает быть спокойной