Запад кинул Украину, считает Косачев

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. На Западе "кинули" Украину, которая фактически находится в тисках – она не может продолжать бои без поддержки западных союзников, которой больше нет, переговоры же ей придется вести с позиции проигравшего, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.