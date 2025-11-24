https://ria.ru/20251124/vsu-2057119670.html
ВСУ за сутки потеряли до 245 военных в зоне группировки "Восток"
ВСУ за сутки потеряли до 245 военных в зоне группировки "Восток"
ВСУ за сутки потеряли до 245 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.11.2025
ВСУ за сутки потеряли до 245 военных в зоне группировки "Восток"
