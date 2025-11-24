Потери ВСУ в ЛНР выросли почти на 20% за неделю, заявил Марочко

ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. Потери ВСУ в ЛНР выросли почти на 20% за неделю, составив 3,9 тысячи боевиков, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Анализ хода ведения СВО на рубежах ЛНР за истекшую неделю. <...> Потери ВСУ в зоне ответственности группировок "Север", "Юг" и "Запад" за отчетный промежуток времени составили порядка 3920 украинских боевиков и наемников (на 615 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом). Наибольший ущерб в живой силе был нанесен противнику в зоне ответственности группировки войск "Запад", действующей на купянском, боровском, краснолиманском направлении, а также на оккупированном ВСУ участке в ЛНР", - сообщил эксперт, проанализировав данные Минобороны РФ.
Он добавил, что согласно статистике МО РФ также уничижено: 333 единицы автомобильной техники, 62 единицы различных боевых бронированных машин, 6 танков, 35 орудий полевой артиллерии, 77 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 86 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
"В целом по всей линии боевого соприкосновения созданы предпосылки к наращиванию позитивной динамики для российских войск. Противник предпринимал ряд мероприятий по деблокировке своих подразделений и стабилизации фронта, однако к желаемому результату это не привело, более того, на некоторых участках "посыпалась" оборонительная линия", - отметил эксперт.
