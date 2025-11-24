Рейтинг@Mail.ru
Потери ВСУ в ЛНР выросли почти на 20% за неделю, заявил Марочко - РИА Новости, 24.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
06:02 24.11.2025
Потери ВСУ в ЛНР выросли почти на 20% за неделю, заявил Марочко
Потери ВСУ в ЛНР выросли почти на 20% за неделю, заявил Марочко
Потери ВСУ в ЛНР выросли почти на 20% за неделю, составив 3,9 тысячи боевиков, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 24.11.2025
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
андрей марочко
вооруженные силы украины
луганская народная республика
россия
луганская народная республика, россия, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Потери ВСУ в ЛНР выросли почти на 20% за неделю, заявил Марочко

Марочко: потери ВСУ в ЛНР выросли почти на 20% за неделю

ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. Потери ВСУ в ЛНР выросли почти на 20% за неделю, составив 3,9 тысячи боевиков, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Анализ хода ведения СВО на рубежах ЛНР за истекшую неделю. <...> Потери ВСУ в зоне ответственности группировок "Север", "Юг" и "Запад" за отчетный промежуток времени составили порядка 3920 украинских боевиков и наемников (на 615 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом). Наибольший ущерб в живой силе был нанесен противнику в зоне ответственности группировки войск "Запад", действующей на купянском, боровском, краснолиманском направлении, а также на оккупированном ВСУ участке в ЛНР", - сообщил эксперт, проанализировав данные Минобороны РФ.
Он добавил, что согласно статистике МО РФ также уничижено: 333 единицы автомобильной техники, 62 единицы различных боевых бронированных машин, 6 танков, 35 орудий полевой артиллерии, 77 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 86 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
"В целом по всей линии боевого соприкосновения созданы предпосылки к наращиванию позитивной динамики для российских войск. Противник предпринимал ряд мероприятий по деблокировке своих подразделений и стабилизации фронта, однако к желаемому результату это не привело, более того, на некоторых участках "посыпалась" оборонительная линия", - отметил эксперт.
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссияАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
