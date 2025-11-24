https://ria.ru/20251124/vizit-2057214372.html
Ушаков рассказал о завершении подготовки визита Путина в Индию
Ушаков рассказал о завершении подготовки визита Путина в Индию - РИА Новости, 24.11.2025
Ушаков рассказал о завершении подготовки визита Путина в Индию
Ведется финальная часть подготовки визита президента России Владимира Путина в Индию, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T17:36:00+03:00
в мире
индия
россия
владимир путин
юрий ушаков
индия
россия
2025
Ушаков рассказал о завершении подготовки визита Путина в Индию
