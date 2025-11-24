В канцелярии президента Финляндии опровергли данные о его поездке в США

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб не едет в Вашингтон в понедельник, он возвращается в Финляндию из ЮАР, сообщила руководитель отдела коммуникаций канцелярии финского президента Мари-Кайса Брандер.