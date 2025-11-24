Рейтинг@Mail.ru
В канцелярии президента Финляндии опровергли данные о его поездке в США - РИА Новости, 24.11.2025
13:27 24.11.2025 (обновлено: 13:30 24.11.2025)
В канцелярии президента Финляндии опровергли данные о его поездке в США
В канцелярии президента Финляндии опровергли данные о его поездке в США
Президент Финляндии Александр Стубб не едет в Вашингтон в понедельник, он возвращается в Финляндию из ЮАР, сообщила руководитель отдела коммуникаций канцелярии... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T13:27:00+03:00
2025-11-24T13:30:00+03:00
в мире
финляндия
вашингтон (штат)
юар
джорджа мелони
большая двадцатка
финляндия
вашингтон (штат)
юар
Новости
ru-RU
в мире, финляндия, вашингтон (штат), юар, джорджа мелони, большая двадцатка
В мире, Финляндия, Вашингтон (штат), ЮАР, Джорджа Мелони, Большая двадцатка
В канцелярии президента Финляндии опровергли данные о его поездке в США

В канцелярии Стубба опровергли данные о его поездке в Вашингтон

Президент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Hannah McKay
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб не едет в Вашингтон в понедельник, он возвращается в Финляндию из ЮАР, сообщила руководитель отдела коммуникаций канцелярии финского президента Мари-Кайса Брандер.
Швейцарское издание Temps сообщило в понедельник, что Стубб и премьер-министр Италии Джорджа Мелони направляются в Вашингтон после переговоров делегаций США и Украины в Женеве.
"Это не соответствует действительности. Мы возвращаемся в Финляндию из Южной Африки", - сказала Брандер изданию Iltalehti.
Стубб 22-23 ноября принял участие в саммите G20 в Йоханнесбурге.
Президент Финляндии рассказал, как номер Лаврова спас его в России
22 августа, 18:39
Президент Финляндии рассказал, как номер Лаврова спас его в России
22 августа, 18:39
 
В миреФинляндияВашингтон (штат)ЮАРДжорджа МелониБольшая двадцатка
 
 
