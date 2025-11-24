https://ria.ru/20251124/vashington-2057129366.html
В канцелярии президента Финляндии опровергли данные о его поездке в США
В канцелярии президента Финляндии опровергли данные о его поездке в США - РИА Новости, 24.11.2025
В канцелярии президента Финляндии опровергли данные о его поездке в США
Президент Финляндии Александр Стубб не едет в Вашингтон в понедельник, он возвращается в Финляндию из ЮАР, сообщила руководитель отдела коммуникаций канцелярии... РИА Новости, 24.11.2025
В канцелярии Стубба опровергли данные о его поездке в Вашингтон