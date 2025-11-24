Суд отпустил генерала Росгвардии Варенцова из-под домашнего ареста

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд отпустил из-под домашнего ареста бывшего руководителя департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии Михаила Варенцова, обвиняемого в превышении полномочий с ущербом в 350 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд изменил меру пресечения на запрет определенных действий в связи с тяжелой болезнью и необходимостью посещать медицинские учреждения", - сказали в суде.

По данным следствия, уголовное дело связано с реализацией нацпроекта "Цифровая экономика". На скамье подсудимых также находится еще один бывший высокопоставленный сотрудник Росгвардии Николай Чепкасов.

По данным следствия, в 2019–2020 годах госзаказчиком с Научно-исследовательским институтом "Восход" были заключены три многомиллионных контракта по разработке специального программного обеспечения для обработки информации. Обязанности по контролю за выполнением контрактов возлагались на Варенцова и Чепкасова. Сообщалось, что в 2021–2023 годах обвиняемые, превысив полномочия, организовали приемку и оплату специального ПО, не соответствующего требованиям госконтрактов.