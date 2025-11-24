Рейтинг@Mail.ru
Суд отпустил генерала Росгвардии Варенцова из-под домашнего ареста
09:54 24.11.2025
Суд отпустил генерала Росгвардии Варенцова из-под домашнего ареста
Суд отпустил генерала Росгвардии Варенцова из-под домашнего ареста
Суд отпустил генерала Росгвардии Варенцова из-под домашнего ареста

Варенцову отменили домашний арест по делу об ущербе в 350 миллионов рублей

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд отпустил из-под домашнего ареста бывшего руководителя департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии Михаила Варенцова, обвиняемого в превышении полномочий с ущербом в 350 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд изменил меру пресечения на запрет определенных действий в связи с тяжелой болезнью и необходимостью посещать медицинские учреждения", - сказали в суде.
По данным следствия, уголовное дело связано с реализацией нацпроекта "Цифровая экономика". На скамье подсудимых также находится еще один бывший высокопоставленный сотрудник Росгвардии Николай Чепкасов.
По данным следствия, в 2019–2020 годах госзаказчиком с Научно-исследовательским институтом "Восход" были заключены три многомиллионных контракта по разработке специального программного обеспечения для обработки информации. Обязанности по контролю за выполнением контрактов возлагались на Варенцова и Чепкасова. Сообщалось, что в 2021–2023 годах обвиняемые, превысив полномочия, организовали приемку и оплату специального ПО, не соответствующего требованиям госконтрактов.
В результате условия контрактов выполнены не были, а государству был причинен материальный ущерб более 350 миллионов рублей.
В ноябре в СК сообщили о направлении дела в Московский гарнизонный военный суд.
