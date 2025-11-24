Ушаков: лидеры стран ОДКБ подпишут документы по борьбе с наркотрафиком

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подпишут документы, которые касаются укрепления военного сотрудничества и борьбы с наркотрафиком, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
“Всего подготовили 19 документов, в том числе итоговую декларацию, в которой будут зафиксированы единые подходы государств-членов к ключевым вопросам международной и региональной повестки дня, а также заявления о… сотрудничестве в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков. Ожидается также принятие документов, нацеленных на развитие военного, военно-экономического и антинаркотического сотрудничества и противодействия незаконной миграции”, - сказал Ушаков журналистам.
Ранее заведующий отделом внешней политики администрации киргизского президента Сагынбек Абдумуталип сообщил, что государственный визит Путина в Киргизию состоится 25-27 ноября. В ходе визита запланированы переговоры на высшем уровне, будут рассмотрены ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, взаимодействие в рамках ЕАЭС, СНГ, ШОС и ОДКБ.